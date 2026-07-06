تشییع رهبر شهید ۱۰ تا ۱۲ ساعت ادامه دارد؛ هیچ عجلهای برای پایان مراسم نداریم
رئیس ستاد برگزاری آیین وداع و تشییع پیکر آقای شهید در تهران گفت: مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب ۱۰ تا ۱۲ ساعت ادامه دارد و هیچ عجلهای برای پایان مراسم نداریم؛ تلاش ما این است که تمام زائرانی که از سراسر کشور برای وداع و مشایعت با امام شهیدمان آمدهاند، بتوانند از این فضای معنوی بهرهمند شوند.
به گزارش ایلنا، سردار حسن حسنزاده رئیس ستاد برگزاری آیین وداع و تشییع پیکر مطهر آقای شهید در تهران ،گفت: تمامی تدارکات لازم، از جمله خودروی حامل پیکرها و سایر امور اجرایی، آماده است. با وجود برخی شایعات مبنی بر تغییر مسیر تشییع، تأکید میکنیم که مسیر همچنان از شرق به غرب است.
رئیس ستاد برگزاری آیین وداع و تشییع پیکر مطهر آقای شهید در تهران افزود: از تمامی زائران و مردم عزیزمان که از ساعت ۴:۳۰ تا ۵ صبح در نقاط شرقی تهران حضور پیدا کردهاند، صمیمانه سپاسگزاریم. ما تمام تلاش خود را میکنیم تا در نزدیکترین نقطه به جمعیت انبوه (مثلاً میدان انقلاب)، پیکرها را به مسیر اصلی تشییع ملحق کنیم.
رئیس ستاد برگزاری آیین وداع و تشییع پیکر مطهر آقای شهید در تهران عنوان کرد: از عزیزانی که در نقاط شرقی مستقر هستند درخواست میکنیم به سمت غرب حرکت کنند. با توجه به ازدحام، ممکن است پیکرها در نقطهای قرار گیرند که بخشی از جمعیت در پشت سر و بخشی در مقابل آن قرار بگیرند؛ لذا از مردم تقاضا داریم در مسیر باقی بمانند تا خودروی حامل پیکرها به آنها برسد.
سردار حسنزاده بیان کرد: مردم عزیز نگران نباشند؛ پیشبینی ما برای مراسم تشییع، ۱۰ تا ۱۲ ساعت است و هیچ عجلهای برای پایان مراسم نداریم. تلاش ما این است که تمام زائرانی که از سراسر کشور برای وداع و مشایعت با امام شهیدمان آمدهاند، بتوانند از این فضای معنوی بهرهمند شوند.
وی ادامه داد: هموطنان عزیز، اخبار و اطلاعات دقیق را صرفاً از طریق رسانه ملی پیگیری کنند. تأکید میکنیم که هیچ تغییری در مسیر ایجاد نشده و تمامی تمهیدات لازم اندیشیده شده است.
رئیس ستاد برگزاری آیین وداع و تشییع پیکر مطهر آقای شهید در تهران تصریح کرد: هموطنان عجله نکنید، همگی به سمت غرب و میدان آزادی حرکت کنید. مراسم تشییع در ادامه مسیر نیز انجام خواهد شد. ما زمان کافی را برای این مراسم اختصاص خواهیم داد، چرا که این کمترین احترام به ملت عزیزمان است، بهویژه مردم بزرگواری که سه روز در مصلی حضور داشتند و از ساعت ۴ صبح امروز منتظر ماندهاند.
به گزارش شهر، سردار حسنزاده خاطرنشان کرد: ما خودروی حامل پیکر مطهر را با سرعت بسیار کم حرکت خواهیم داد تا انشاءالله همه مردم عزیز بتوانند در این مراسم حضور یابند و پیکر پاک و مطهر امام عزیزمان را مشایعت کنند.