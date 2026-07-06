در ۷ ایستگاه مترو، قطارها توقف ندارند
مدیر ارتباطات و امور بینالملل شرکت بهرهبرداری مترو تهران و حومه اعلام کرد: در حال حاضر قطارهای مترو در ایستگاههای امام حسین (ع)، انقلاب، توحید، تئاتر شهر، فردوسی، دروازه دولت و شادمان توقف ندارند.
به گزارش ایلنا، هادی زند مدیر ارتباطات و امور بینالملل شرکت بهرهبرداری مترو تهران و حومه صبح امروز -دوشنبه ۱۵ تیرماه- درخصوص آخرین وضعیت فعالیت ایستگاههای مترو همزمان با برگزاری مراسم تشییع پیکر رهبر شهید، گفت: در حال حاضر ایستگاههای امام حسین (ع)، انقلاب، توحید، تئاتر شهر، فردوسی، دروازه دولت و شادمان چه برای ورود و چه برای خروج مسافران مسدود است.
وی با تأکید بر اینکه هموطنان از ایستگاههای مسیر اصلی تشییع استفاده نکنند، یادآور شد: پیشنهاد ما این است که عزاداران در ایستگاههای همجوار همچون ایستگاه مدافعان سلامت در خط ۷، شهید نواب صفوی در تقاطع خطوط ۲ و ۷، طالقانی در خط یک، دانشگاه شریف در خط ۲، بوستان لاله و کارگر در خط ۶ از قطار پیاده شوند و پیاده خود را به مسیر تشییع برسانند.
بنابر اعلام شرکت بهرهبرداری مترو تهران و حومه از ساعت ۸ تا ۹ صبح امروز بیش از یک میلیون و ۹۷۲ هزار و ۳۲۸ سفر با مترو به ثبت رسیده است. به عبارتی در این ساعت بیش از یک میلیون و ۲۳۲ هزار نفر با مترو جابجا شدهاند.