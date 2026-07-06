به گزارش ایلنا از پایگاه اطلاع رسانی حج و زیارت به نقل از روابط عمومی مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، همزمان با برگزاری مراسم تشییع و بزرگداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی، درمانگاه «امام شهید» در محل سازمان حج و زیارت مستقر شده و با بهره‌مندی از پزشکان عمومی و متخصص، پرستاران،امدادگران و کادر پشتیبانی مجرب مرکز پزشکی حج و زیارت، با بکارگیری 5 دستگاه آمبولانس وتجهیزات پزشکی اعم از دستگاه ECG ،برپایی چادر سرد ویژه زائران محترم گرمازده اتاق پروسیجر (اعمال جراحی سرپایی شامل ترمیم ساده جراحات ،آتل گیری اندامهای آسیب دیده و...) اتاق احیائ قلبی ریوی ،بخش تحت نظر آماده ارائه خدمات درمانی به دلدادگان و شرکت‌کنندگان در این مراسم باشکوه است.

این درمانگاه با هدف ارائه خدمات فوریت‌های پزشکی، مراقبت‌های اولیه و رسیدگی به وضعیت سلامت زائران و عزاداران، از ساعت ۶ صبح تا پایان مراسم تشییع رهبر شهید در تهران به صورت مستمر فعال بوده و خدمات درمانی لازم را به مراجعان ارائه خواهد کرد.

مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران با بسیج کامل امکانات و نیروهای تخصصی خود، تلاش دارد در کنار سایر دستگاه‌های خدمت‌رسان، زمینه ارائه خدمات درمانی مطلوب و حفظ سلامت شرکت‌کنندگان در این مراسم را فراهم آورد.

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