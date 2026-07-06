سرهنگ شکیبایی با رد هرگونه انسداد در مبادی ورودی پایتخت گفت: برخلاف برخی تصورات، هیچ‌گونه انسداد کاملی در ۱۴ محور و مبادی اصلی ورودی شهر تهران اعمال نشده است و اکنون تردد در تمامی ورودی‌های تهران به صورت عادی و روان در جریان است.



وی افزود: برای مدیریت سفر زائران، از پیش پارکینگ‌هایی در مبادی ورودی تهران پیش‌بینی شده و کاروان‌ها و خودروهای شخصی پس از ورود به پایتخت، مطابق برنامه‌ریزی انجام‌شده به این پارکینگ‌ها هدایت می‌شوند.

رئیس پلیس ترافیک شهری راهور فراجا خاطرنشان کرد: پس از استقرار خودروها در پارکینگ‌ها، زائران از طریق ناوگان حمل‌ونقل عمومی شامل اتوبوس، تاکسی و در صورت نیاز مترو به نزدیک‌ترین محل برگزاری مراسم منتقل می‌شوند. در مواردی که فاصله پارکینگ‌ها تا مسیر اصلی مراسم بیشتر باشد، انتقال زائران ابتدا با اتوبوس یا تاکسی به ایستگاه‌های مترو انجام شده و سپس از طریق شبکه مترو به نزدیک‌ترین ایستگاه‌های محل مراسم هدایت خواهند شد.



سرهنگ شکیبایی از شهروندان خواست با رعایت توصیه‌های پلیس، همکاری با مأموران مستقر در مسیرها و استفاده حداکثری از حمل‌ونقل عمومی، پلیس راهور را در مدیریت ترافیک و برگزاری هرچه منظم‌تر و ایمن‌تر مراسم همراهی کنند.​