به گزارش ایلنا، در پیام رضا افلاطونی آمده است: چهاردهم تیرماه، سالروز ثبت جنگل‌های هیرکانی ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو، فرصتی مغتنم برای پاسداشت یکی از ارزشمندترین سرمایه‌های طبیعی کشور و تجدید عهد با رسالت خطیر حفاظت از این میراث بی‌بدیل جهانی است.

جنگل‌های هیرکانی با قدمتی میلیون‌ها ساله، گنجینه‌ای کم‌نظیر از تنوع زیستی، ذخیره‌گاه ژنتیکی گونه‌های ارزشمند گیاهی و جانوری و پشتوانه‌ای حیاتی برای پایداری اکوسیستم‌های شمال کشور به شمار می‌روند. ثبت این رویشگاه‌های کهن در فهرست میراث جهانی، بیانگر جایگاه ممتاز زیست بوم جنگل هیرکانی در عرصه بین‌المللی و مسئولیت مضاعف ما در صیانت از این امانت الهی است.

امروز حفاظت از جنگل‌های هیرکانی، تنها وظیفه یک دستگاه اجرایی نیست؛ بلکه مسئولیتی ملی و اجتماعی است که تحقق آن، مشارکت مردم، جوامع محلی، دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی، سازمان‌های مردم‌نهاد و تمامی دوستداران طبیعت را می‌طلبد. بی‌تردید، آینده این میراث ارزشمند در گرو مدیریت علمی، حفاظت پایدار و استفاده خردمندانه، تقویت فرهنگ مشارکت همگانی خواهد بود.

سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با اتکا به دانش روز، ظرفیت‌های قانونی و همراهی مردم، حفاظت، احیا و مدیریت پایدار جنگل‌های هیرکانی را با جدیت دنبال می‌کند و خود را متعهد به اجرای مسئولیت‌های قانونی، ملی و بین‌المللی در قبال این میراث جهانی می‌داند.

اینجانب ضمن گرامیداشت این روز پرافتخار، از تلاش‌های ارزشمند جنگلبانان، نیروهای حفاظتی، کارشناسان، همیاران طبیعت، پژوهشگران و همه کسانی که با عشق و مسئولیت‌پذیری در پاسداری از جنگل‌های هیرکانی می‌کوشند، صمیمانه قدردانی می‌کنم و امیدوارم با همدلی، وفاق ملی و مشارکت همگانی، این گنجینه ارزشمند برای نسل‌های امروز و فردا محفوظ و پایدار بماند.

انتهای پیام/