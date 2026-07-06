به گزارش ایلنا، محور‌های نهایی خدمت رسانی رایگان ناوگان تاکسیرانی تهران در مراسم تشییع رهبر شهید امت به شرح ذیل است:

محور۱- بزرگراه یادگار امام (ره) -پل شیخ فضل الله نوری



محور۲-پارکینگ هزار و یک شهر-بزرگراه خرازی



محور۳-محوطه پارکینگ استادیوم آزادی-مترو استادیوم



محور۴- پارک جنگلی سرخه حصار-فرهنگسرای اشراق



محور۵-پایانه پردیس مسافری شرق-فرهنگسرای اشراق



محور۶-امیرآباد- بلوار کشاورز



محور۷-چهارراه قصر-طالقانی



محور۸- میدان هفت تیر-ابتدای خیابان سمیه



محور ۹- میدان امام خمینی (ره) -میدان فردوسی چهارراه استانبول



محور۱۰- پارکینگ حرم سیدالکریم-مترو شهرری



محور۱۱- بلوارهجرت -متروتختی



محور۱۲-میدان تره بارمرکزی-متروعبدل آباد



محور۱۳-میدان فتح- خیابان سعیدی سه راه بوتان

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