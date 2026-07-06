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خروج موقت ایستگاه‌های مترو انقلاب و تئاتر شهر از مدار خدمت‌رسانی

خروج موقت ایستگاه‌های مترو انقلاب و تئاتر شهر از مدار خدمت‌رسانی
کد خبر : 1809335
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ایستگاه‌های مترو میدان انقلاب اسلامی و تئاتر شهر به دلیل ازدحام جمعیت تا اطلاع بعدی، پذیرش و تخلیه مسافر ندارند.

به گزارش ایلنا، به اطلاع مسافران گرامی می‌رساند، ایستگاه متروی میدان انقلاب اسلامی و تئاتر شهر از همین لحظه، به‌دلیل تراکم شدید جمعیت در محدوده میدان و مسدود بودن مسیرهای خروجی، تا اطلاع بعدی از مدار بهره‌برداری خارج شده و پذیرش و تخلیه مسافر در این ایستگاه انجام نمی‌شود.

همچنین در صورت افزایش حجم جمعیت، به‌منظور حفظ ایمنی مسافران و مدیریت تردد، ممکن است ایستگاه‌های مجاور نیز به‌صورت تدریجی از مدار بهره‌برداری خارج شوند و قطارها بدون توقف از آن‌ها عبور کنند.

از مسافران گرامی درخواست می‌شود پیش از سفر، اطلاعیه‌های رسمی شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه را دنبال کرده و در طول مسیر به راهنمایی کارکنان مترو و پیام‌های اطلاع‌رسانی توجه فرمایند.

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