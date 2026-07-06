همچنین در صورت افزایش حجم جمعیت، به‌منظور حفظ ایمنی مسافران و مدیریت تردد، ممکن است ایستگاه‌های مجاور نیز به‌صورت تدریجی از مدار بهره‌برداری خارج شوند و قطارها بدون توقف از آن‌ها عبور کنند.

از مسافران گرامی درخواست می‌شود پیش از سفر، اطلاعیه‌های رسمی شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه را دنبال کرده و در طول مسیر به راهنمایی کارکنان مترو و پیام‌های اطلاع‌رسانی توجه فرمایند.