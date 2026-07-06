مدیرعامل اتوبوسرانی تهران خبر داد:
جابجایی بیش از ۵ میلیون مسافر در آیین وداع با رهبر شهید
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از جابهجایی بیش از ۵ میلیون مسافر طی دو روز برگزاری مراسم وداع با اقای شهید ایران خبر داد و گفت: این عملیات با بهکارگیری بیش از ۳ هزار و ۴۰۰ دستگاه اتوبوس انجام شده است.
به گزارش ایلنا، مهدی علیزاده با تشریح عملکرد این شرکت در جریان برگزاری مراسم وداع با آقای شهید ایران گفت: طی دو روز گذشته شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با بهرهگیری از بیش از ۳ هزار و ۴۰۰ دستگاه اتوبوس موفق به جابهجایی حدود ۵ میلیون مسافر شد.
وی افزود: بر این اساس اتوبوسرانی تهران در روزهای برگزاری مراسم وداع به طور میانگین روزانه مسئولیت جابهجایی بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از شهروندان و شرکتکنندگان در این مراسم را بر عهده داشته است.
علیزاده با اشاره به بسیج کامل ناوگان و نیروهای عملیاتی شرکت واحد، این حجم از خدماترسانی را حاصل برنامهریزی، هماهنگی و تلاش شبانهروزی پرسنل و رانندگان اتوبوسرانی تهران دانست و تأکید کرد: ارائه خدمات حملونقل عمومی روان و ایمن به شهروندان و زائران، از مهمترین اولویتهای این شرکت در ایام برگزاری مراسم بوده است.
وی ادامه داد: پیش بینی می کنیم در مراسم تشییع رهبر شهید ایران نیز بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر جابجایی داشته باشیم لذا تمام ناوگان، پرسنل و رانندگان برای خدمت رسانی شایسته در این مراسم در آمادگی ۱۰۰ درصدی قرار گرفته اند.