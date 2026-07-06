ترافیک سنگین در آزادراه قم - تهران
جانشین پلیس راه راهور فراجا از ترافیک سنگین در آزادراه قم - تهران و محور هراز خبر داد و اعلام کرد: در سایر محورهای شمالی کشور، تردد به صورت روان در جریان است.
به گزارش ایلنا از پلیس راهور فراجا، سرهنگ سیاوش محبی با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک در آزادراه قم - تهران، محدوده بهشت زهرا، سنگین است.
وی افزود: همچنین در محور هراز، هر دو مسیر ، محدوده سهراهی چلاو نیز ترافیک سنگین گزارش شده است.
سرهنگ محبی با اشاره به وضعیت سایر محورهای شمالی گفت: تردد در محورهای چالوس، فیروزکوه، محور قدیم تهران - بومهن، آزادراه تهران - پردیس، آزادراه تهران - شمال، آزادراه قزوین - رشت در مسیر رفت و برگشت و همچنین محور هراز در مسیر شمال به جنوب نیمه سنگین است.
جانشین پلیس راه راهور فراجا خاطرنشان کرد: بر اساس آخرین گزارشها، تمامی محورهای شمالی کشور فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.
سرهنگ محبی به رانندگان توصیه کرد پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای کشور را بررسی کرده و با مدیریت زمان سفر، از تردد در ساعات اوج ترافیک تا حد امکان خودداری کنند.