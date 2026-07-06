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ترافیک سنگین در آزادراه قم - تهران

ترافیک سنگین در آزادراه قم - تهران
کد خبر : 1809330
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جانشین پلیس راه راهور فراجا از ترافیک سنگین در آزادراه قم - تهران و محور هراز خبر داد و اعلام کرد: در سایر محورهای شمالی کشور، تردد به صورت روان در جریان است.

به گزارش ایلنا    از پلیس راهور فراجا، سرهنگ سیاوش محبی با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک در آزادراه قم - تهران، محدوده بهشت زهرا، سنگین است.

وی افزود: همچنین در محور هراز، هر دو مسیر ، محدوده سه‌راهی چلاو نیز ترافیک سنگین گزارش شده است.

سرهنگ محبی با اشاره به وضعیت سایر محورهای شمالی گفت: تردد در محورهای چالوس، فیروزکوه، محور قدیم تهران - بومهن، آزادراه تهران - پردیس، آزادراه تهران - شمال، آزادراه قزوین - رشت در مسیر رفت و برگشت و همچنین محور هراز در مسیر شمال به جنوب نیمه سنگین است.

جانشین پلیس راه راهور فراجا خاطرنشان کرد: بر اساس آخرین گزارش‌ها، تمامی محورهای شمالی کشور فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

سرهنگ محبی به رانندگان توصیه کرد پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای کشور را بررسی کرده و با مدیریت زمان سفر، از تردد در ساعات اوج ترافیک تا حد امکان خودداری کنند.

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