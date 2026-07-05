نماینده تامالاختیار وزارت بهداشت در ستاد ملی تشیع رهبر شهید، تشریح کرد؛
جزئیات ارائه خدمات درمانی به ۲۴ هزار نفر در مراسم تشییع رهبر شهید
نماینده تامالاختیار وزارت بهداشت در ستاد ملی تشیع رهبر شهید، ضمن تشریح اقدامات گسترده تیمهای فوریتهای پزشکی در پوشش این مراسم، از ارائه خدمات سلامت به بیش از ۲۴ هزار نفر تاکنون خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، جعفر میعادفر، نماینده تامالاختیار وزارت بهداشت در ستاد ملی تشییع رهبر شهید، در تشریح عملکرد اورژانس پیشبیمارستانی، اظهار کرد: تیمهای عملیاتی به ۹ هزار و ۳۵۴ مراجعهکننده خدمات ارائه دادند که ۹ هزار و ۲۳۶ مورد آن درمان سرپایی بود. همچنین با انجام ۱۱۸ مورد اعزام تخصصی (۱۰۷ زمینی، ۵ هوایی و ۶ ریلی) و ثبت ۳ احیای قلبی موفق، کادر درمان توانستند در لحظات حساس، یاریرسان عزاداران باشند.
او در ادامه با اشاره به عملکرد بیمارستانهای سیار افزود: این مراکز با خدماترسانی به ۱۴ هزار و ۴۷۷ نفر، شامل ۱۴ هزار ۴۲۵ مورد درمان سرپایی، ۴ هزار و ۸۵۲ مورد سرمتراپی و ۳۶ جراحی سرپایی، نقش مؤثری در کاهش بار ترافیکی بیمارستانهای شهر تهران ایفا کردند. تمامی این اقدامات با هدف مدیریت بهینه شرایط در تجمعات انبوه صورت گرفت.
دکتر میعادفر با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه بهداشت محیط و دیدهبانی بیماریها نیز تصریح کرد: با انجام نزدیک به ۱۰ هزار بازرسی محیطی، بیش از ۸ هزار و ۹۹۴ کیلوگرم/لیتر مواد غذایی غیربهداشتی از چرخه مصرف خارج و ۴۳ مورد به مراجع قضایی معرفی شد.
وی در پایان با اشاره به عملکرد تیمهای مراقبت از بیماریهای واگیر خاطرنشان کرد: با پایش مستمر وضعیت سلامت، ۶۳۴ مورد سندروم شناسایی و بلافاصله اقدامات مداخلهای انجام شد. از این تعداد، ۲۷۳ مورد مربوط به سندروم اسهال حاد آبکی، ۱۷۸ مورد سندروم شبه آنفولانزا و ۱۸۳ مورد شامل سایر سندرومهای شناساییشده بود.
نماینده تامالاختیار وزارت بهداشت افزود: بهمنظور پایش دقیق و پیشگیری از گسترش بیماریها، ۱۷۳ مورد بازدید تخصصی انجام شد و ۲۲۴ نمونه انسانی برای بررسیهای آزمایشگاهی اخذ گردید. همچنین تیمهای واکنش سریع موفق شدند ۹ مورد طغیان بیماری را شناسایی و با اقدامات بهموقع، بهصورت کامل تحت کنترل و مدیریت قرار دهند تا سلامت زائران در بالاترین سطح ممکن حفظ شود.