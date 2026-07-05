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تعطیلی سازمان مرکزی و واحدهای دانشگاه آزاد در روز چهارشنبه

تعطیلی سازمان مرکزی و واحدهای دانشگاه آزاد در روز چهارشنبه
کد خبر : 1809167
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سازمان مرکزی و واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در روز چهارشنبه، ۱۷ تیرماه ۱۴۰۵ تعطیل است.

به گزارش ایلنا، به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، در اطلاعیه‌ این دانشگاه آمده است: «با عنایت به مصوبه اخیر شورای معاونین دانشگاه و در راستای پاسخ به درخواست‌های مکرر و گسترده همکاران دانشگاهی، جهت حضور در مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر قائد شهید عظیم‌الشأن (قدس الله نفسه الزکیه)، سازمان مرکزی و واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در روز چهارشنبه مورخ ۱۷ تیرماه ۱۴۰۵ تعطیل است.»

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