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بارش باران در ۵ استان و ترافیک سنگین در محورهای شمالی و ورودی‌های تهران

بارش باران در ۵ استان و ترافیک سنگین در محورهای شمالی و ورودی‌های تهران
کد خبر : 1809156
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​جانشین پلیس راه راهور فراجا از بارش باران در برخی محورهای ۵ استان کشور و ترافیک سنگین در محورهای شمالی، آزادراه تهران–قم، محورهای منتهی به پایتخت و آزادراه قزوین–کرج خبر داد.

 

به گزارش ایلنا، سرهنگ سیاوش محبی با تشریح آخرین وضعیت تردد در محورهای مواصلاتی کشور، از بارش باران در برخی جاده‌های استان‌های مازندران، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان و اردبیل خبر داد و از رانندگان خواست با توجه به لغزندگی سطح جاده‌ها، با احتیاط بیشتری رانندگی کنند. 

وی اظهار کرد: هم‌اکنون در برخی محورهای استان‌های مازندران، آذربایجان شرقی، زنجان، آذربایجان غربی و اردبیل بارش باران جریان دارد و ضروری است رانندگان با کاهش سرعت، رعایت فاصله طولی مناسب و پرهیز از سبقت‌های غیرمجاز، ایمنی سفر خود و دیگر کاربران جاده را حفظ کنند. 

جانشین پلیس راه راهور فراجا همچنین به وضعیت ترافیکی محورهای پرتردد کشور اشاره کرد و گفت: در محور چالوس، ترافیک در هر دو مسیر حدفاصل پل زنگوله تا پل سیاه‌بیشه سنگین است. همچنین در مسیر (شمال به جنوب) این محور نیز محدوده‌های مجلار تا انارک، ولی‌آباد تا هریجان و آدران تا بیلقان با ترافیک سنگین مواجه هستند. 

سرهنگ محبی افزود: در محور هراز نیز در مسیر رفت و برگشت، محدوده‌های گزنک، شنگلده و سه‌راهی چلاو دارای ترافیک سنگین است. 

وی ادامه داد: در آزادراه تهران–قم و مسیر بالعکس، محدوده بهشت زهرا (س) با بار ترافیکی سنگین همراه است. همچنین در محور قدیم بومهن–تهران و آزادراه پردیس–تهران در محدوده جاجرود نیز ترافیک سنگین گزارش شده است. 

جانشین پلیس راه راهور فراجا با اشاره به وضعیت تردد در استان البرز تصریح کرد: در آزادراه قزوین–کرج نیز محدوده‌های گلدشت و گلشهر با ترافیک سنگین مواجه هستند و رانندگان باید ضمن صبوری، از هرگونه تغییر مسیر ناگهانی و تخلفات حادثه‌ساز خودداری کنند. 

سرهنگ محبی در پایان از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محورهای مواصلاتی اطلاع کسب کنند و با رعایت کامل قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، سفری ایمن و بدون حادثه را برای خود و دیگر هموطنان رقم بزنند.

 

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