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پلیس فتا پایتخت هشدار داد

مراقب آگهی‌ها و سایت‌های جعلی خرید بلیت و اسکان باشید

مراقب آگهی‌ها و سایت‌های جعلی خرید بلیت و اسکان باشید
کد خبر : 1809148
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پلیس فتای پایتخت به شرکت کنندگان مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب هشدار داد که مراقب آگهی‌های جعلی خرید بلیت و محل اسکان باشند.

به گزارش ایلنا، پلیس فتای پایتخت اعلام کرد: شرکت کنندگان مراسم تشییع رهبر شهیدمان باید هوشیار و آگاه باشند تا فریب کلاهبرداران را نخورند و در این شرایط باید مراقب آگهی‌های دروغین و جعلی که منجر به کلاهبرداری اینترنتی می‌شوند، باشند. 

همچنین هرگونه بلیت سفر و خدمات اسکان را از سایت‌های معتبر دنبال کنید و از واریز بیعانه یا انتقال مبالغ به حساب افراد ناشناس خودداری کنید. 

علاوع بر این برای پرداخت هر هزینه ای، از سرویس پرداخت امن در پلتفرم‌های آگهی رسان استفاده کنید و مخصوصا در حوزه خدمات سفر، حمل و نقل و بلیت سفر به پیام ها، کانال‌ها و صفحات غیر رسمی اعتماد نکنید. 

پلیس فتا پایتخت تاکید کرد که هوشیاری شهروندان، بهترین راه مقابله با کلاهبرداری است.

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