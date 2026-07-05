دعوت فرماندار تهران از مردم برای حضور در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب
فرماندار تهران در پیامی از مردم برای حضور گسترده در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب دعوت کرد.
به گزارش ایلنا، در پیام حسین خوش اقبال - معاون استاندار و فرماندار تهران آمده است: «درود بر روح پرفتوح رهبر شهید، آن مرد بزرگ تاریخ که عمری را در راه عزت و سربلندی این مرز و بوم به جان خرید و در این راه به فیض عظیم شهادت نائل آمد؛ سلام و درود خدا بر او و همرزمان شهیدش.
مردم عزیز و شهیدپرور تهران، همانگونه که در مراسم وداع با آن رهبر فرزانه، با حضور پرشور و بینظیر خود، بار دیگر ثابت کردید که ملتی زنده و بیدار هستید و بر عهد و پیمان خود با آرمانهای انقلاب و امام شهید استوارید، اکنون نوبت به حضوری دیگر و بدرقهای تاریخی رسیده است.
به عنوان فرماندار تهران و خدمتگزار شما، از صمیم قلب از تمامی اقشار و گروههای مختلف مردم، روحانیت معزز، خانواده معظم شهدا و ایثارگران، احزاب و جریانهای سیاسی، اصناف و بازاریان، پیر و جوان، زن و مرد، که با حضور حماسی خود در مصلای تهران، صحنههای ماندگاری از وحدت و همدلی را آفریدند، قدردانی و تشکر میکنم. شکوه این حضور، پاسخی قاطع به دشمنانی بود که همواره در پی تفرقهافکنی هستند و امید را در دل دوستان انقلاب زندهتر کرد.
حال، در آستانه مراسم تشییع پیکر مطهر امام شهید، از شما دعوت میکنم تا با حضوری پرشورتر و گستردهتر، بار دیگر با آرمانهای بلند ایشان و شهدای عزیز انقلاب، تجدید میثاق کنید.
این مراسم، نمایشی از همبستگی ملی، بصیرت و وفاداری شما به راهی است که آن امام شهید تا آخرین لحظه عمر بر آن پای فشرد.»