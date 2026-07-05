دعوت فرماندار تهران از مردم برای حضور در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب

به گزارش ایلنا، در پیام حسین خوش اقبال - معاون استاندار و فرماندار تهران آمده است: «درود بر روح پرفتوح رهبر شهید، آن مرد بزرگ تاریخ که عمری را در راه عزت و سربلندی این مرز و بوم به جان خرید و در این راه به فیض عظیم شهادت نائل آمد؛ سلام و درود خدا بر او و همرزمان شهیدش.

مردم عزیز و شهیدپرور تهران، همانگونه که در مراسم وداع با آن رهبر فرزانه، با حضور پرشور و بی‌نظیر خود، بار دیگر ثابت کردید که ملتی زنده و بیدار هستید و بر عهد و پیمان خود با آرمان‌های انقلاب و امام شهید استوارید، اکنون نوبت به حضوری دیگر و بدرقه‌ای تاریخی رسیده است.

به عنوان فرماندار تهران و خدمتگزار شما، از صمیم قلب از تمامی اقشار و گروه‌های مختلف مردم، روحانیت معزز، خانواده معظم شهدا و ایثارگران، احزاب و جریان‌های سیاسی، اصناف و بازاریان، پیر و جوان، زن و مرد، که با حضور حماسی خود در مصلای تهران، صحنه‌های ماندگاری از وحدت و همدلی را آفریدند، قدردانی و تشکر می‌کنم. شکوه این حضور، پاسخی قاطع به دشمنانی بود که همواره در پی تفرقه‌افکنی هستند و امید را در دل دوستان انقلاب زنده‌تر کرد.

حال، در آستانه مراسم تشییع پیکر مطهر امام شهید، از شما دعوت می‌کنم تا با حضوری پرشورتر و گسترده‌تر، بار دیگر با آرمان‌های بلند ایشان و شهدای عزیز انقلاب، تجدید میثاق کنید.

این مراسم، نمایشی از همبستگی ملی، بصیرت و وفاداری شما به راهی است که آن امام شهید تا آخرین لحظه عمر بر آن پای فشرد.»

انتهای پیام/