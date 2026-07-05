خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دعوت فرماندار تهران از مردم برای حضور در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب

دعوت فرماندار تهران از مردم برای حضور در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب
کد خبر : 1809147
لینک کوتاه کپی شد.

فرماندار تهران در پیامی از مردم برای حضور گسترده در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب دعوت کرد.

به گزارش ایلنا، در پیام حسین خوش اقبال - معاون استاندار و فرماندار تهران آمده است: «درود بر روح پرفتوح رهبر شهید، آن مرد بزرگ تاریخ که عمری را در راه عزت و سربلندی این مرز و بوم به جان خرید و در این راه به فیض عظیم شهادت نائل آمد؛ سلام و درود خدا بر او و همرزمان شهیدش. 

مردم عزیز و شهیدپرور تهران، همانگونه که در مراسم وداع با آن رهبر فرزانه، با حضور پرشور و بی‌نظیر خود، بار دیگر ثابت کردید که ملتی زنده و بیدار هستید و بر عهد و پیمان خود با آرمان‌های انقلاب و امام شهید استوارید، اکنون نوبت به حضوری دیگر و بدرقه‌ای تاریخی رسیده است. 

به عنوان فرماندار تهران و خدمتگزار شما، از صمیم قلب از تمامی اقشار و گروه‌های مختلف مردم، روحانیت معزز، خانواده معظم شهدا و ایثارگران، احزاب و جریان‌های سیاسی، اصناف و بازاریان، پیر و جوان، زن و مرد، که با حضور حماسی خود در مصلای تهران، صحنه‌های ماندگاری از وحدت و همدلی را آفریدند، قدردانی و تشکر می‌کنم. شکوه این حضور، پاسخی قاطع به دشمنانی بود که همواره در پی تفرقه‌افکنی هستند و امید را در دل دوستان انقلاب زنده‌تر کرد. 

حال، در آستانه مراسم تشییع پیکر مطهر امام شهید، از شما دعوت می‌کنم تا با حضوری پرشورتر و گسترده‌تر، بار دیگر با آرمان‌های بلند ایشان و شهدای عزیز انقلاب، تجدید میثاق کنید. 

این مراسم، نمایشی از همبستگی ملی، بصیرت و وفاداری شما به راهی است که آن امام شهید تا آخرین لحظه عمر بر آن پای فشرد.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی