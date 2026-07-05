به گزارش ایلنا، لطف‌الله فروزنده درباره تمهیدات اسکان زائران مراسم تشییع رهبر شهید، اظهار کرد: برای اینکه بتوانیم از مردم پذیرایی و میزبانی کنیم، یک ستاد مشترک با استاندار هر استان و شهرداران هر منطقه ایجاد کردیم. برای هر استان، منطقه مربوطه مشخص شده، به طور کامل تجهیز و آماده شده است و در خدمت مهمانان عزیز از استان‌های مختلف هستیم. چه افرادی که به صورت کاروانی و چه کسانی که به صورت فردی مراجعه کنند، و مشخص است که چه منطقه‌ای می‌روند و مورد پذیرش قرار می‌گیرند.

وی ادامه داد: علاوه بر این، بازویی در پیام‌رسان‌ها فعال کرده‌ایم تا مردم بتوانند درخواست خود را ثبت کنند و به صورت کاملاً الکترونیکی محل اسکانشان مشخص و به آن‌ها اعلام می‌شود تا در محل تعیین‌شده حضور پیدا کنند.

معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران افزود: همچنین سامانه ۱۳۷ و شماره ۱۸۱۱ به صورت ۲۴ساعته آماده پاسخگویی هستند و اگر شهروندان و زائران درباره محل و نحوه اسکان سوالی داشته باشند، پاسخ لازم به آن‌ها ارائه خواهد شد.

فروزنده با اشاره به استقرار ستادهای اسکان در مبادی ورودی تهران گفت: به این هم قانع نشدیم و در ورودی‌های شهر، ۱۷ زائرسرا پیش‌بینی کرده‌ایم که ستادهای اسکان در آن‌ها مستقر هستند. زمانی که زائران وارد تهران می‌شوند یا برای استراحت مراجعه می‌کنند، بلافاصله محل اسکان آن‌ها مشخص و به آن محل منتقل می‌شوند.

وی با بیان اینکه همه مراکز اسکان به امکانات مورد نیاز مجهز هستند، تصریح کرد: تمام محل‌های اسکان دارای سیستم سرمایشی، امکانات پذیرایی، غذا و سایر خدمات مورد نیاز هستند. مردم در این مراکز مستقر می‌شوند و سپس به مسیر تشییع هدایت خواهند شد.

معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران ادامه داد: تقریباً از روز پنجشنبه فعالیت خود را آغاز کرده‌ایم و هر کسی که به تهران مراجعه کرده، اسکان داده شده است. روز جمعه نیز همین روند ادامه داشت و امروز هم همین‌گونه بوده است، اما برآورد ما این است که بخش قابل توجهی از مهمانان امروز و امشب وارد تهران خواهند شد. همه همکاران ما آمادگی کامل دارند تا از آن‌ها استقبال و اسکانشان را فراهم کنند.

فروزنده اظهار کرد: ان‌شاءالله همه بتوانیم فردا در مراسم تشییع پیکر مطهر قائد اعظم شرکت کنیم. همان‌گونه که امروز حضور مردم در مصلی عظمت ویژه‌ای داشت و برگ زرین دیگری در تاریخ ملت ایران ثبت کرد و دشمنان را ناامید ساخت، امیدواریم فردا نیز شاهد حضور میلیونی مردم بزرگ ایران باشیم و افتخار دیگری برای کشور رقم بخورد.

وی در پایان با تأکید بر آمادگی کامل شهرداری تهران برای میزبانی از زائران گفت: بدون شک همه ما مدیون قائد اعظم هستیم و حداقل کاری که باید انجام دهیم، حضور در مراسم تشییع ایشان است. به همه خانواده‌ها، افراد و مادران اطمینان می‌دهم که محیط‌های اسکان کاملاً آماده هستند و هیچ مشکلی وجود ندارد. با اطمینان خاطر و آسودگی تشریف بیاورند؛ ما در خدمت آن‌ها هستیم. خود را به طور کامل آماده کرده‌ایم که امروز، دوشنبه و سه‌شنبه میزبان زائران باشیم و هیچ مورد و کمبودی از نظر اسکان نداریم.

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