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آمادگی ۱۰ هزار و ۵۰۰ نیروی هلال‌احمر قم برای مراسم تشییع رهبر شهید

آمادگی ۱۰ هزار و ۵۰۰ نیروی هلال‌احمر قم برای مراسم تشییع رهبر شهید
کد خبر : 1809119
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رئیس جمعیت هلال‌احمر از آمادگی ۱۰هزار و ۵۰۰ نیروی هلال‌احمر قم برای خدمت‌رسانی به زائران در مراسم تشییع رهبر شهید امت خبر داد.

به گزارش ایلنا، پیرحسین کولیوند، با تشریح تمهیدات جمعیت هلال‌احمر برای پوشش امدادی مراسم تشییع رهبر شهید در استان قم، گفت: برای مراسم تشییع رهبر شهید در قم، ۱۰ هزار و ۵۲۸ نیروی عملیاتی در قالب ۱۰۸ تیم عملیاتی برای ارائه خدمات به عزاداران و زائران سازماندهی شده‌اند. 

رئیس جمعیت هلال‌احمر افزود: برای پشتیبانی از این عملیات، ۳۴ دستگاه آمبولانس، ۳ دستگاه اتوبوس‌آمبولانس، ۱۲ دستگاه خودروی نجات، ۱۶ دستگاه موتورسیکلت امدادی، ۱۵ دستگاه خودروی کمک‌دار و ۲ دستگاه خودروی فرماندهی عملیات در نقاط مختلف استان قم مستقر شده‌اند وهمچنین ۲ فروند بالگرد امدادی، ۲ فروند پهپاد، ۴ بیمارستان و کلینیک سیار، یک دستگاه نانوایی سیار و یک دستگاه آشپزخانه سیار نیز برای پشتیبانی از عملیات و خدمت‌رسانی به شرکت‌کنندگان در مراسم پیش‌بینی شده است. 

کولیوندگفت: ۳۸ چادر اسکان اضطراری به همراه ۴ سازه «راب‌هال» برای اسکان اضطراری و همچنین ۳۸ تیم حمایت‌های روانی و اجتماعی (سحر) در محل‌های پیش‌بینی‌شده مستقر هستند تا در صورت نیاز، خدمات تخصصی به عزاداران ارائه دهند. 

رئیس جمعیت هلال‌احمراضافه کرد: علاوه بر این، ۱۱ پایگاه ثابت و سیار هلال‌احمر در محورهای منتهی به قم فعال شده‌اند تا خدمات امدادی، درمانی و پشتیبانی با سرعت و کیفیت مطلوب به زائران و عزاداران ارائه شود.

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