محدودیتهای ترافیکی مراسم تشییع از امشب در مسیرهای منتهی به محل مراسم اعمال میشود
رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید در تهران، از اعمال محدودیتهای تردد و توقف در مسیرهای منتهی به محل برگزاری مراسم از امشب خبر داد.
به گزارش ایلنا، سردار «سید تیمور حسینی» با تشریح آخرین وضعیت تردد در محورهای منتهی به تهران، اظهار کرد: از بعدازظهر روز گذشته 14 تیرماه، حجم ورود خودروها به پایتخت به منظور حضور در مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، بسیار سنگین بود، اما با وجود این حجم بالای تردد، تمامی محورهای ورودی تهران همچنان باز بوده و تردد در آنها بدون انسداد در جریان است.
وی افزود: در حال حاضر نیز تمامی محورهای مواصلاتی منتهی به تهران دارای بار ترافیکی نسبتاً سنگین اما روان هستند و مشکلی در تردد خودروها و ورد به شهر تهران وجود ندارد. همچنین ورودیهای تهران نیز همچنان باز است و بیشترین حجم ورود وسایل نقلیه طی 24 ساعت گذشته در آزادراههای قم–تهران، کرج–تهران و پردیس–تهران ثبت شده است.
رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به سهم استانهای مختلف در سفر به تهران گفت: بیشترین تعداد زائران و شرکتکنندگان در مراسم از استانهای البرز، مازندران، قم، اصفهان و گیلان وارد پایتخت شدهاند و پیشبینی میشود روند ورود زائران تا آغاز مراسم ادامه داشته باشد.
سردار حسینی با تأکید بر تمهیدات ترافیکی ویژه مراسم تشییع خاطرنشان کرد: محدودیتهایی که از سوی پلیس راهور اعمال میشود، صرفاً مربوط به محدودههای برگزاری مراسم است. بر همین اساس، از امشب و همچنین در روز برگزاری مراسم، محدودیتهای توقف و تردد در محدوده مصلی تهران و همچنین در مسیر اصلی تشییع شامل خیابانهای دماوند، انقلاب، آزادی و بزرگراه شهید لشکری اجرا خواهد شد تا امکان برگزاری هرچه منظمتر مراسم و تردد ایمن زائران فراهم شود.
وی از شهروندان و شرکتکنندگان در مراسم خواست ضمن توجه به اطلاعیههای پلیس، از ورود غیرضروری با خودروی شخصی به محدودههای اعلامشده خودداری کرده و برای دسترسی به محل مراسم، از ناوگان حملونقل عمومی و مسیرهای پیشبینیشده استفاده کنند.
رئیس پلیس راهور فراجا در ادامه با اشاره به پایان مراسم از فردا شب در تهران و آغاز موج بازگشت مسافران اظهار کرد: بخش قابل توجهی از افرادی که برای حضور در مراسم به تهران سفر کردهاند، پس از پایان مراسم قصد بازگشت به شهرهای محل سکونت خود یا عزیمت به استان قم برای ادامه برنامههای تشییع را خواهند داشت؛ از این رو از تمامی رانندگان درخواست میکنیم زمان سفر خود را بهدقت مدیریت کنند.
وی افزود: با توجه به اینکه بسیاری از زائران از ساعات اولیه صبح در مراسم حضور خواهند داشت، احتمال بروز خستگی و خوابآلودگی هنگام رانندگی در مسیر بازگشت افزایش مییابد. از رانندگان تقاضا داریم پیش از آغاز سفر، استراحت کافی داشته باشند و در صورت احساس خستگی یا خوابآلودگی، از ادامه رانندگی خودداری کرده و پس از توقف و استراحت، مسیر خود را ادامه دهند.
سردار حسینی همچنین با اشاره به ادامه برنامههای تشییع در سایر شهرها گفت: پلیس راهور فراجا از روز سهشنبه همزمان با برگزاری مراسم در شهر مقدس قم، تمهیدات ویژه ترافیکی و انتظامی را در این استان به اجرا خواهد گذاشت و پس از آن نیز برای مراسم روز پنجشنبه در شهر مقدس مشهد، برنامهریزیهای لازم انجام شده است تا تردد زائران با ایمنی و نظم مطلوب انجام شود.
وی تصریح کرد: تا این لحظه، تمامی محدودیتها و تمهیدات ترافیکی همان مواردی است که پیش از این از سوی پلیس راهور اطلاعرسانی شده است، اما در صورت ایجاد هرگونه تغییر متناسب با شرایط میدانی، افزایش حجم تردد یا اتخاذ تصمیمات جدید، اطلاعرسانی لازم در سریعترین زمان ممکن از طریق پلیس راهور فراجا انجام خواهد شد.
رئیس پلیس راهور فراجا در پایان از شهروندان خواست با رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، همکاری با مأموران پلیس و مدیریت زمان سفر، پلیس را در برگزاری هرچه ایمنتر مراسم و کاهش مخاطرات ترافیکی در محورهای مواصلاتی کشور همراهی کنند.