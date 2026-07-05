​بازدید رنجبر از ستاد مرکزی تشییع امام شهید در دانشگاه آزاد

به گزارش ایلنا از روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، بیژن رنجبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با حضور در ستاد مرکزی تشییع و تدفین امام شهید در دانشگاه آزاد اسلامی، موکب مرکزی سازمان سما و محل اسکان زائران در واحد علوم و تحقیقات، از روند فعالیت‌ها، خدمات ارائه‌شده و امکانات پیش‌بینی‌شده بازدید کرد.

رنجبر در جریان این بازدید با تاکید بر اینکه تمام اقدامات انجام شده در راستای تکریم‌ امام شهید است، اظهار داشت: بحثی را در ترمودینامیک به عنوان نظم در بی نظمی داریم که برای حاصل شدن نظم از دل بی نظمی، حتماً باید یک انرژی از بیرون به قضیه وارد شود.

وی افزود: این انرژی محرک، همان دلدادگی افراد است که تأمین می‌شود. اگر امام شهیدمان به گونه‌ای زندگی نمی کردند که اکنون ملت دلداده ایشان باشند، اصلاً این اتفاقات رخ نمی‌داد. اما امروز شاهد آن هستیم که دوست و دشمن و حتی کسانی که متأسفانه در زمان حیات حضرت امام شهید دیدگاه‌های منفی داشتند و بعد از شهادت امام دیدگاه‌های آنان به کلی تغییر کرد به این حقیقت نگاه می‌کنند.

رنجبر تأکید کرد: حضرت امام «قدس الله نفسة الزکیه» معیشت زندگی خود را در پایین ترین سطح قشر جامعه حفظ کردند و زندگی می‌کردند.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به آگاهی معنوی بزرگان انقلاب از سرنوشت خویش تصریح کرد: بنابراین، خود این بزرگواران و شهدا نیز از بحث شهادت و عروج خود اطلاع داشتند. امام شهید نیز به این موضوع واقف بودند و زمانی که تعبیر "مبعوث شدن مردم" را به کار می‌بردند، به رخداد این موضوع آگاهی داشتند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خاطرنشان کرد: این مبعوث شدن و بیداری ملت‌ها، فراتر از مرزهای ایران اسلامی شکل گرفته و امروز بازتابی جهانی پیدا کرده است. ما اکنون شاهد اتفاقاتی هستیم که شاید پیش از این تصورش هم سخت بود؛ اینکه در شهرهای مختلفی از کشورهای دنیا، این تعداد از افراد به میدان بیایند، تصویر قائد شهید امت را در دست بگیرند، پرچم نظام جمهوری اسلامی ایران را بالا ببرند و چنین موج عظیمی را رقم بزنند.

رنجبر در تکمیل این بحث افزود: بنابراین، این مبعوث شدن و بیداری فقط در سطح ملی نیست، بلکه در سطح جهانی یک اتفاق بزرگ است که خداوند عالم آن را به دستان "امامِ شهید" ما رقم زد. امروزه کارکرد این نیروی عجیب و ماورایی دقیقاً در این است که توانسته چنین نظم شگفت‌انگیزی را ایجاد کند؛ در حالی که در حالت عادی، قاعدتاً باید شاهد بی‌نظمی بالایی می‌بودیم.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: ما باید تمام تلاش خود را به کار ببندیم، هرچند که شأن و منزلت امامِ شهید ما نه قابل شمارش است و نه به طور کامل قابل ادا کردن؛ چرا که بخش زیادی از این موضوع به محدود بودن امکانات کل کشور بازمی‌گردد و لذا شاید نتوانیم برنامه‌ها را آن‌گونه که در شأن مطلق امام است برگزار کنیم.

وی بیان کرد: با این حال، وظیفه ما این است که در حد توان و ظرفیت خود در این مسیر گام برداریم. خوشبختانه همه عزیزان به دلیل اینکه دلداده امام شهید هستند، با تمام وجود و در حد توان خود در حال تلاش و فعالیت می‌باشند. این تلاش‌ها و کار ارزشمند عزیزان با این دلدادگی صددرصدی، در واقع به مثابه یک بیعت مجدد با ولایت فقیه است.

رنجبر در پایان با تأکید بر التزام کامل به فرامین رهبری تصریح کرد: ما امروز با ولی فقیه و مقام معظم رهبری تجدید پیمان می‌کنیم؛ قطعا با جان و دل در مسیر تحقق فرامین و منویات نظام حرکت خواهیم کرد و بدون هیچ شک و تردیدی، ان‌شاءالله این خدمت خالصانه را به پیش خواهیم برد.

همچنین رنجبر از بخش‌های مختلف محل اسکان زائران در واحد علوم و تحقیقات بازدید به عمل آورد.