نقش بیبدیل رهبر شهید در شکوفایی علم و فناوری کشور
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به تبیین ابعاد شخصیتی، داخلی و بینالمللی رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله خامنهای، پرداخت و از خدمات علمی، فرهنگی و دفاعی ایشان در طول بیش از سه دهه رهبری سخن گفت.
به گزارش ایلنا از مرکز رسانه و روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی، حجتالاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه، در ابتدای سخنان خود، ضمن عرض تسلیت و ادای احترام به مردمی که در روزهای گرم تابستان از شهرهای مختلف کشور برای وداع با رهبر فرزانه انقلاب به تهران آمده بودند، از زحمات شبانهروزی رسانه ملی در ایام جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی علیه ایران قدردانی کرد.
وی گفت: آنکه دشمن صهیونی چندین مرکز صدا و سیما را هدف قرار داد، این رسانه توانست جهاد تبیین را بهخوبی به انجام برساند و اندیشههای رهبری را به مخاطبان معرفی کند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پاسخ به پرسشی درباره راز عشق و محبت مردم ایران و جهان به رهبر فرزانه انقلاب، بر خدمت مخلصانه و صادقانه ایشان در طول عمر تأکید کرد.
به گفته او، رهبری از دوران پیش از انقلاب که با مبارزات سیاسی، تبعید و زندان همراه بود، تا دوران دفاع مقدس که با وجود مسئولیت ریاستجمهوری، همواره در جبههها حضور مییافت، هیچگاه روزی از آرامش شخصی برخوردار نبود.
حجت الاسلام خسروپناه با اشاره به خاطرات شخصی خود از دیدارهای دزفول، از حضور میدانی رهبری در میان رزمندگان با پوششهای نظامی گفت و این حضور را نمادی از همراهی واقعی ایشان با مردم و رزمندگان دانست.
وی افزود که پس از پیروزی انقلاب و آغاز رهبری، سفرهای استانی به مناطق محروم کشور، دیدار با نخبگان، استادان دانشگاه، ورزشکاران، هنرمندان، خانوادههای شهدا، فعالان فرهنگی و اجتماعی، حوزویان، دانشگاهیان و بازاریان، از جمله ویژگیهای ثابت این دوران بود.
حجت الاسلام خسروپناه با یادآوری جلساتی که گاه تا دو ساعت و نیم به طول میانجامید، از شیوه گفتوگوی رهبری با نخبگان دانشگاهی و المپیادیها سخن گفت که در آن، با وجود انتقادات صریح و گاه تند حاضران، رهبری با حوصله و بردباری به سخنان گوش میداد، یادداشتبرداری میکرد و در ادامه با بیان دقیق نکات، گفتمانسازی میکرد.
به تعبیر او، رهبری در هر دیداری سخن نو و تازهای برای مخاطبان داشت و این ویژگی، از عوامل اصلی نفوذ کلام ایشان در میان اقشار گوناگون جامعه بود.
خسروپناه با اشاره به پیوند نزدیک حوزه علم و فناوری با شورای عالی انقلاب فرهنگی، تأکید کرد که رشد و بالندگی کشور در این حوزه، بهطور مستقیم مرهون پیگیری، امیدآفرینی و حمایت رهبری بوده است.
وی گفت: رهبری با ترویج فرهنگ «ما میتوانیم»، نخبگان علمی کشور را در مسیر دستیابی به فناوریهای پیچیده همراهی میکرد.
به عنوان نمونه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به داستان شکلگیری پژوهشگاه رویان در حوزه سلولهای بنیادین اشاره کرد. بر اساس روایت وی، در ابتدای این مسیر، برخی مسئولان مربوط به رهبری پیام داده بودند که این حوزه در توان علمی کشور نیست و هزینهکرد در این زمینه نتیجهبخش نخواهد بود. اما به دلیل باور و پیگیری مرحوم دکتر سعید کاظمی آشتیانی و همراهی شاگردانش، رهبری از این مسیر حمایت مالی و انگیزشی کرد و در نهایت پژوهشگاه رویان به دستاوردهای قابل توجهی در این حوزه دست یافت که به گفته خسروپناه، امروز نیز با گامهای بلندتری در حال ادامه یافتن است.
وی همچنین به تولید داخلی سانتریفیوژها اشاره کرد و گفت با وجود تحریمها و خودداری کشورهای دیگر از فروش این تجهیزات حساس به ایران، محققان و فناوران داخلی توانستند انواع سانتریفیوژهای مورد نیاز صنایع مختلف، از جمله تولید دارو، را طراحی و بومیسازی کنند.
حجت الاسلام خسروپناه با تأکید بر اینکه یکی از حوزههایی که مردم در روزهای اخیر جنگ تحمیلی آن را بهروشنی لمس کردند، حوزه دفاعی بوده است، گفت رهبری بهطور مستقیم راهبری این حوزه را بر عهده داشت، اما این تنها بخشی از راهبری گستردهتر ایشان در تمامی حوزههای علم و فناوری کشور بوده است. به گفته او، این خدمت، خدمتی خالصانه و برای رضای خدا بود، نه در پی کسب محبوبیت یا تشویق مردمی.
راز محبت جهانی: استکبارستیزی شجاعانه و دفاع از مظلومان
در بخش دیگری از این گفتوگو، خبرنگار با اشاره به پوشش زنده رسانههای خارجی از مراسم وداع و حضور گسترده زائرانی از کشورهایی همچون هند، پاکستان و دیگر کشورهای اسلامی، از دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره راز این محبت و ماندگاری جهانی پرسید.
خسروپناه در پاسخ، عامل اصلی این محبت را استکبارستیزی شجاعانه و دفاع پیگیر از مظلومان و مستضعفان جهان دانست. وی با اشاره به ماهیت رژیم صهیونیستی، آن را مجموعهای از افراد فاقد هویت ملی توصیف کرد که از ملل مختلف گردهم آمده و در قالب نظامی سازمان یافتهاند.
به گفته او، این رژیم در دهههای ابتدایی شکلگیری خود، در رویارویی با کشورهای عربی که شعارهای ناسیونالیستی داشتند و نه شعار اسلام، به سرعت توانست غلبه یابد، اما این وضعیت با ظهور انقلاب اسلامی ایران دگرگون شد.
خسروپناه با بیان اینکه اگر انقلاب اسلامی ایران با تأخیر دو ساله رخ میداد، ایران با خطر واقعی تجزیه مواجه بود، به وجود جریانهای تجزیهطلب پیش از انقلاب در مناطق مختلف کشور اشاره کرد و از سندی در میان اسناد لانه جاسوسی آمریکا سخن گفت که بر اساس آن، وزارت خارجه آمریکا خواستار تصرف تنگه هرمز و مناطقی از استانهای خوزستان، بوشهر و هرمزگان بود.
وی تأکید کرد که پیروزی انقلاب اسلامی مانع از تحقق چنین طرحهایی شد و در ادامه، ایران با ایستادگی صادقانه در کنار مردم مظلوم فلسطین، غزه، عراق و سوریه، الگویی عملی از دفاع از مظلومان ارائه داد که فراتر از شعار بود.
به گفته دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، رهبری با راهبری و شکلدهی جریان مقاومت در سطح منطقه و جهان، این مسیر را بهصورت عملی و نه صرفاً در حد شعار، پیگیری کرد.
وی با اشاره به شکلگیری حزبالله لبنان در دوران امام خمینی(ره)، تصریح کرد که گسترش جریان مقاومت در سطح جهانی، عمدتاً مرهون راهبری رهبر فرزانه انقلاب بوده است.
خسروپناه در تشریح تفاوت مسیر ایران با برخی کشورهای منطقه، بهطور مشخص به وضعیت مصر اشاره کرد و آن را نمونهای از پیامدهای تسلیم در برابر رژیم صهیونیستی دانست. وی با بازگشت به جنگ ششروزه اعراب و اسرائیل، یادآور شد که در آن دوران، مصر به همراه عراق و سوریه پرچمی واحد داشتند و در ظاهر کشورهای عربی متحد بودند، اما چون شعار محوری آنان ناسیونالیسم عربی یا ناسیونالیسم سوسیالیستی بود و نه اسلام، این اتحاد در برابر رژیم صهیونیستی دوام نیاورد و در ظرف تنها شش روز به شکست انجامید؛ شکستی که به گفته او با از دست رفتن بخشهایی از سرزمینهای این کشورها همراه بود.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه با اشاره به تحولات اخیر جنگ غزه، نمونهای تازه از همین روند تسلیم را در رفتار مصر برشمرد. به گفته او، در جریان این جنگ، رئیسجمهور مصر تصمیم گرفته بود تنها تعداد اندکی موشک، در حد چهار یا پنج فروند، خریداری کند، اما رژیم صهیونیستی بلافاصله به او هشدار داد که در صورت اقدام به این خرید، ترور خواهد شد.
خسروپناه این واقعه را نشانهای از میزان نفوذ و اقتدار رژیم صهیونیستی بر تصمیمگیریهای داخلی مصر دانست و گفت این کشور امروز حتی جرأت خریداری تسلیحات دفاعی محدود را نیز ندارد.
وی با استناد به همین نمونه، وضعیت مصر را بهعنوان تصویری از آیندهای ترسیم کرد که در صورت انتخاب مسیر تسلیم توسط ایران در برابر آمریکا، در انتظار کشور خواهد بود. به بیان خسروپناه، اگر ایران نیز مسیر تسلیم را برمیگزید، به وضعیتی مشابه مصر، یعنی وابستگی و ذلت در برابر قدرتهای خارجی، دچار میشد؛ در حالی که انتخاب مسیر اقتدار نظامی، دفاعی و علمی و فناورانه توسط امامین انقلاب، به گفته او، موجب شده آمریکا با وجود درگیری نظامی موقت با ایران، در نهایت ناکام و زمینگیر باقی بماند.
همدلی فراملی و فرامذهبی با آرمان مقاومت
خسروپناه در ادامه به بازتاب این استکبارستیزی در میان پیروان ادیان و ملیتهای مختلف اشاره کرد و گفت مسیحیان، و حتی برخی یهودیان و کلیمیانِ ساکن ایران و دیگر کشورها، نسبت به رژیم صهیونیستی احساس انزجار دارند و معتقدند این رژیم نماینده واقعی آموزههای یهودیت نیست. وی همچنین از احساس همدلی هندوها و بوداییان با آرمانهای مقاومت سخن گفت و این روند را ادامه راه شخصیتهایی مانند گاندی و ابوالکلام آزاد در ترویج آزادیخواهی در شبهقاره هند دانست که به گفته او، در بیان و مشی رهبری تداوم یافته است.
در پایان این گفتوگو، خبرنگار با اشاره به بازتاب گسترده اقتدار ملت ایران در رسانههای خارجی، بهویژه در جریان جنگ چهلروزه اخیر، از خسروپناه درباره مسیر پیش روی کشور برای حفظ دستاوردهای بهجا مانده از دوران رهبری پرسید.
خسروپناه در پاسخ، از دو رویکرد متفاوت در تحولات چند دهه اخیر ایران سخن گفت: رویکرد نخست که خواستار تسلیم در برابر آمریکا بود، و رویکرد امامین انقلاب که بر ضرورت اقتدار ملی تأکید داشت. به گفته او، تسلیم در برابر فشار خارجی، کشور را به وضعیتی مشابه برخی کشورهای منطقه که در برابر رژیم صهیونیستی سکوت کردهاند، سوق میداد، در حالیکه مسیر اقتدار، بهویژه در حوزههای نظامی، دفاعی، علمی و فناوری، موجب شد آمریکا با وجود درگیری نظامی موقت، در نهایت ناتوان از پیشبرد اهداف خود باقی بماند؛ روندی که به گفته وی، حتی موجب خودداری ناتو از حمایت کامل از این رویکرد شده است.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در جمعبندی سخنان خود، مهمترین اولویت پیش روی کشور را تقویت هرچه بیشتر اقتدار علمی و فناورانه ایران اسلامی دانست و این مسیر را تنها راه استمرار امنیت و عزت ملی در برابر فشارهای بینالمللی معرفی کرد.