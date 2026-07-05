آمادگی ۱۰ هزار و ۵۰۰ نیروی هلالاحمر قم برای خدمترسانی به زائران در مراسم تشییع
رئیس جمعیت هلالاحمر از استقرار گسترده نیروها و تجهیزات امدادی این جمعیت در استان قم برای پوشش مراسم تشییع رهبر شهید خبر داد و گفت: ۱۰ هزار و ۵۲۸ نیروی عملیاتی با بهرهگیری از ظرفیتهای امدادی، درمانی، پشتیبانی و روانی، آماده خدمترسانی به زائران و عزاداران هستند.
به گزارش ایلنا از جمعیت هلالاحمر؛ پیرحسین کولیوند با تشریح تمهیدات جمعیت هلالاحمر برای پوشش امدادی مراسم تشییع رهبر شهید در استان قم، خاطرنشان کرد: در این عملیات، ۱۰ هزار و ۵۲۸ نیروی عملیاتی در قالب ۱۰۸ تیم عملیاتی برای ارائه خدمات به عزاداران و زائران سازماندهی شدهاند.
وی افزود: برای پشتیبانی از این عملیات، ۳۴ دستگاه آمبولانس، ۳ دستگاه اتوبوسآمبولانس، ۱۲ دستگاه خودروی نجات، ۱۶ دستگاه موتورسیکلت امدادی، ۱۵ دستگاه خودروی کمکدار و ۲ دستگاه خودروی فرماندهی عملیات در نقاط مختلف استان قم مستقر شدهاند.
رئیس جمعیت هلالاحمر ادامه داد: همچنین ۲ فروند بالگرد امدادی، ۲ فروند پهپاد، ۴ بیمارستان و کلینیک سیار، یک دستگاه نانوایی سیار و یک دستگاه آشپزخانه سیار نیز برای پشتیبانی از عملیات و خدمترسانی به شرکتکنندگان در مراسم پیشبینی شده است.
کولیوند با اشاره به آمادگی هلالاحمر در حوزه اسکان و حمایتهای روانی خاطرنشان کرد: ۳۸ چادر اسکان اضطراری به همراه ۴ سازه «رابهال» برای اسکان اضطراری و همچنین ۳۸ تیم حمایتهای روانی و اجتماعی (سحر) در محلهای پیشبینیشده مستقر هستند تا در صورت نیاز، خدمات تخصصی به عزاداران ارائه دهند.
وی گفت: علاوه بر این، ۱۱ پایگاه ثابت و سیار هلالاحمر در محورهای منتهی به قم فعال شدهاند تا خدمات امدادی، درمانی و پشتیبانی با سرعت و کیفیت مطلوب به زائران و عزاداران ارائه شود.