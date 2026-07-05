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سرویس‌دهی در تمام خطوط مترو بدون هیچ‌گونه محدودیتی در حال انجام است

سرویس‌دهی در تمام خطوط مترو بدون هیچ‌گونه محدودیتی در حال انجام است
کد خبر : 1809032
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مدیر ارتباطات شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه از بازگشت کامل وضعیت سرویس‌دهی به حالت عادی خبر داد.

به گزارش ایلنا از  شهر، هادی زند مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه با اشاره به ازدحام گسترده جمعیت در مراسم بدرقه پیکر شهید والامقام ایران، اظهار داشت: پس از پایان مراسم نماز و خروج تدریجی سیل مشتاقان از این آیین باشکوه، خوشبختانه ترافیک سنگین مسافری در ایستگاه‌ها تخلیه شد و هم‌اکنون شبکه مترو در وضعیت عادی قرار دارد.

وی افزود: در حال حاضر سرویس‌دهی در تمامی خطوط هفت‌گانه و تمام ایستگاه‌های فعال، بدون کوچک‌ترین محدودیتی در حال انجام است و قطارها طبق برنامه زمان‌بندی عادی، مسافران را جابه‌جا می‌کنند.

زند با تأکید بر اینکه پیش‌ازاین برخی ایستگاه‌های پرتردد صرفاً برای تخلیه مسافر فعال بودند، خاطرنشان کرد: هم‌اکنون همه ایستگاه‌ها هم برای ورود و هم برای خروج مسافر باز هستند و شهروندان می‌توانند بدون دغدغه از خدمات مترو استفاده کنند.

مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه در پایان از همکاری و صبوری شهروندان در ساعات اوج ترافیک قدردانی کرد و گفت: تیم بهره‌برداری مترو با تمام توان، آماده خدمت‌رسانی شبانه‌روزی به زائران و شهروندان تهرانی است.

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