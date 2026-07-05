تمامی میادین و بازارهای میوه و تره بار فعال است

به گزارش ایلنا از روابط عمومی سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران؛ به رغم اعلام هیات دولت مبنی بر تعطیل رسمی امروز یکشنبه ۱۴ تیرماه، تمامی میادین و بازارهای میوه و تره بار شهرداری تهران فعال است.

براساس این گزارش، شهروندان می توانند به مانند روزهای عادی به تمامی میادین و بازارهای میوه و تره بار برای انجام خریدهای خود مراجعه کنند.

انتهای پیام/