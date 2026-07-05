به گزارش ایلنا از روابط عمومی سازمان منابع طبیعی کشور، ابراهیم پیرزادیان، جانشین فرمانده یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور از شناسایی و دستگیری پنج نفر از عاملان ایجاد حریق در عرصه‌های منابع طبیعی استان فارس طی یک ماه گذشته خبر داد و گفت: یگان حفاظت با گشت و مراقبت های شبانه روزی و رصد مستمر از عرصه‌های جنگلی و مرتعی و همکاری نزدیک با دستگاه‌های انتظامی و قضایی، هرگونه اقدام عمدی برای تخریب منابع طبیعی را با قاطعیت پیگیری می‌کند.

وی با اشاره به انتشار فیلمی در فضای مجازی که فردی را در حال ایجاد عمدی آتش‌سوزی در عرصه‌های منابع طبیعی نشان می‌داد، اظهار کرد: بلافاصله پس از انتشار این تصاویر، موضوع در دستور کار یگان حفاظت سازمان و اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس قرار گرفت و با انجام اقدامات اطلاعاتی و میدانی، فرد مورد نظر شناسایی، دستگیر و برای وی پرونده قضایی تشکیل شد.

پیرزادیان افزود: این پرونده تنها یکی از اقدامات اخیر یگان حفاظت در استان فارس است و در یک ماه گذشته در مجموع پنج نفر به اتهام ایجاد حریق در عرصه‌های منابع طبیعی این استان شناسایی و دستگیر شده‌اند و پرونده‌های آنان در مراجع قضایی در حال رسیدگی است.

جانشین فرمانده یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با اشاره به افزایش خطر وقوع آتش‌سوزی در فصل گرم سال گفت: بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده، حدود ۵۷ درصد عرصه‌های منابع طبیعی کشور در وضعیت بحرانی از نظر احتمال وقوع حریق قرار دارند و مناطق زاگرس و جنگل‌های هیرکانی شمال کشور بیشترین خطر آتش‌سوزی را تجربه می‌کنند.

وی ادامه داد: برای افزایش آمادگی در مقابله با حریق، ۶۶۰ پاسگاه حفاظتی در سراسر کشور به تجهیزات اولیه اطفای حریق مجهز شده‌اند و یک هزار و ۲۰۰ تیم عملیاتی به همراه بیش از ۵۰۰ هزار همیار طبیعت در آماده‌باش کامل قرار دارند تا در صورت وقوع هرگونه آتش‌سوزی، در سریع‌ترین زمان ممکن وارد عمل شوند.

پیرزادیان با تأکید بر اینکه حفاظت از منابع طبیعی یک مسئولیت ملی است، تصریح کرد: هیچ اقدام مجرمانه‌ای علیه جنگل‌ها، مراتع و سایر عرصه‌های منابع طبیعی از دید یگان حفاظت پنهان نخواهد ماند و متخلفان با اتکا به اشراف اطلاعاتی، همکاری مردم، دستگاه‌های مسئول و پشتیبانی مراجع قضایی، شناسایی، دستگیر و به دستگاه قضایی معرفی خواهند شد.

وی در پایان از مردم، جوامع محلی و دوستداران طبیعت خواست در صورت مشاهده هرگونه دود، آتش، رفتارهای مشکوک، تخریب یا تصرف در عرصه‌های منابع طبیعی، موضوع را در سریع‌ترین زمان ممکن از طریق شماره‌های ۱۳۹ و ۱۵۰۴ به یگان حفاظت منابع طبیعی اطلاع دهند و خاطرنشان کرد: تجربه نشان داده است که بسیاری از آتش‌سوزی‌ها با گزارش به‌موقع مردم در همان دقایق نخست مهار می‌شود و مشارکت عمومی، مهم‌ترین سرمایه در حفاظت از منابع طبیعی کشور است.

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