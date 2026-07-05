وی با اعلام اینکه شب گذشته -شنبه ۱۳ تیرماه ۱۴۰۵- ۱۴۰ دستگاه اتوبوس وارد منطقه شده اند، خاطرنشان کرد: ظرفیت ۳۰ هزار نفری اسکان را در کنار مدارس، سوله‌های بحران و دیگر زائرشهرها در پارک ارم با نصب چادر فراهم کرده ایم. در این فضا ۱۰۰ چشمه سرویس بهداشتی، امکانات، تجهیزات و مواکب شهرداری تهران و شهرداری رشت نیز مستقر شده است. علاوه بر این در دانشگاه آزاد نیز ظرفیت اسکان فراهم شده است. ما همچنین از نیروهای جمعیت هلال احمر، اورژانس، سپاه استان ها و صدا و سیما نیز پشتیبانی می‌کنیم.

وی با اشاره به تأمین ۱۵ هزار واحد پارکینگ در منطقه، یادآور شد: با احتساب ظرفیت موجود در سطح معابر، ظرفیت پارکینگ در منطقه به ۵۰ هزار واحد نیز می‌رسد.

پوریافر به محدودیت‌های ترافیکی منطقه همزمان با برگزاری مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب در روز – دوشنبه ۱۵ تیرماه- اشاره کرد و گفت: در سطح اول در محور بزرگراه اشرفی اصفهانی از صادقیه به پایین مسدود خواهد بود. همچنین انسداد معبر از بزرگراه شهید ستاری به شهید فهمیده پیش‌بینی شده است.

وی با اعلام اینکه ورودی‌ها به بزرگراه شهید لشکری فردا مسدود خواهد شد، خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط، احتمال انسداد بزرگراه شهید همت از تقاطع با بزرگراه شهید ستاری و در صورت افزایش حجم ترافیک از بزرگراه شهید باکری به بعد وجود دارد.

شهردار منطقه ۵ تهران با بیان اینکه در صورت افزایش حجم ترافیک بزرگراه شهید همت نیز مسدود خواهد شد، گفت: در صورت ترافیک بسیار سنگین شاید ناچار به ایجاد محدودیت ترافیکی تا بزرگراه آبشناسان شویم.