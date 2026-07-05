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تکمیل ظرفیت پارکینگ‌های اطراف مصلی؛ از پارکینگ‌های مبادی شرقی و غربی استفاده کنید

تکمیل ظرفیت پارکینگ‌های اطراف مصلی؛ از پارکینگ‌های مبادی شرقی و غربی استفاده کنید
کد خبر : 1808983
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رییس پلیس راهور تهران بزرگ در دومین روز وداع با رهبر شهید با اشاره به تکمیل ظرفیت پارکینگ‌های اطراف مصلی اعلام کرد: شهروندان برای حضور در مصلی از پارکینگ‌های مبادی شرقی و غربی پایتخت استفاده کنند.

به گزارش ایلنا   از شهرداری تهران؛ سردار سید ابوالفضل موسوی پور افزود: همانطور که پیش بینی می کردیم امروز در دومین روز از مراسم وداع با پیکر رهبر شهید؛ شاهد بیشترین بار ورودی ترافیک را در تهران به سمت مصلی هستیم؛ همچنین سفرهای درون شهری به این مقصد نیز بسیار افزایش داشت.

رییس پلیس راهور تهران بزرگ درباره اعمال محدودیت های ترافیکی اعلام کرد: عوامل پلیس در تمام بزرگراه‌ها، ورودی ها، خیابان ها و تقاطع ها حضور دارند و برحسب شرایط محدودسازی معابر را اعمال می کنند.

سردار موسوی پور گفت: تمام پارکینگ های نزدیک به مصلی پر شده اند و علاوه بر آن پارک خودروها در حاشیه بزرگراه ها نیز صورت گرفته است.

وی افزود: همچنین در ورودی‌های جنوبی شهر نیز مخصوصا در اطراف متروی شاهد و مرقد امام تمام پارکینگ ها اشباع شده‌اند، اما در مبادی غربی و شرقی هنوز ظرفیت موجود است.

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