رییس پلیس راهور تهران بزرگ درباره اعمال محدودیت های ترافیکی اعلام کرد: عوامل پلیس در تمام بزرگراه‌ها، ورودی ها، خیابان ها و تقاطع ها حضور دارند و برحسب شرایط محدودسازی معابر را اعمال می کنند.

سردار موسوی پور گفت: تمام پارکینگ های نزدیک به مصلی پر شده اند و علاوه بر آن پارک خودروها در حاشیه بزرگراه ها نیز صورت گرفته است.

وی افزود: همچنین در ورودی‌های جنوبی شهر نیز مخصوصا در اطراف متروی شاهد و مرقد امام تمام پارکینگ ها اشباع شده‌اند، اما در مبادی غربی و شرقی هنوز ظرفیت موجود است.