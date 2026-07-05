به گزارش ایلنا از پلیس راهور تهران بزرگ سرهنگ فیروز کشیر در آخرین وضعیت ترافیکی معابر منتهی به مراسم وداع با پیکر پاک و مطهر رهبر مجاهد شهید، امام خامنه‌ای (رحمه الله علیه) را تشریح و اظهار کرد: هم‌اکنون (ساعت ۱۱ صبح) در آزادراه شهید فهمیده در مسیر کرج به تهران، هیچ‌گونه محدودیت ترافیکی اعمال نشده است و تردد خودروها به‌صورت عادی در جریان است.



وی با اشاره به تمهیدات ترافیکی اندیشیده شده برای مراسم وداع، تصریح کرد: تمامی ورودی‌های شهر تهران باز بوده و خودروهای شخصی و کاروان‌های عزادار می‌توانند آزادانه تا حلقه‌های دوم و پشت حلقه اولی که برای برگزاری مراسم آماده‌سازی شده است، تردد کنند.



معاون اجتماعی پلیس راهور تهران بزرگ در پایان از همه عزاداران خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و صبر و حوصله، همکاری لازم را با مأموران پلیس راهور داشته باشند تا مراسمی باشکوه و بدون حادثه برگزار شود.​

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