خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تمامی ورودی‌های تهران برای حضور در مراسم وداع باز است

تمامی ورودی‌های تهران برای حضور در مراسم وداع باز است
کد خبر : 1808980
لینک کوتاه کپی شد.

معاون اجتماعی پلیس راهور تهران بزرگ، از باز بودن کامل تمامی ورودی‌های پایتخت و عدم هرگونه محدودیت ترافیکی در آزادراه شهید فهمیده در آستانه مراسم وداع با پیکر مطهر رهبر مجاهد شهید خبر داد.

به گزارش ایلنا از پلیس راهور تهران بزرگ سرهنگ فیروز کشیر در آخرین وضعیت ترافیکی معابر منتهی به مراسم وداع با پیکر پاک و مطهر رهبر مجاهد شهید، امام خامنه‌ای (رحمه الله علیه) را تشریح و اظهار کرد: هم‌اکنون (ساعت ۱۱ صبح) در آزادراه شهید فهمیده در مسیر کرج به تهران، هیچ‌گونه محدودیت ترافیکی اعمال نشده است و تردد خودروها به‌صورت عادی در جریان است.

وی با اشاره به تمهیدات ترافیکی اندیشیده شده برای مراسم وداع، تصریح کرد: تمامی ورودی‌های شهر تهران باز بوده و خودروهای شخصی و کاروان‌های عزادار می‌توانند آزادانه تا حلقه‌های دوم و پشت حلقه اولی که برای برگزاری مراسم آماده‌سازی شده است، تردد کنند.

معاون اجتماعی پلیس راهور تهران بزرگ در پایان از همه عزاداران خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و صبر و حوصله، همکاری لازم را با مأموران پلیس راهور داشته باشند تا مراسمی باشکوه و بدون حادثه برگزار شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی