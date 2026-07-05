خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آماده‌سازی یک‌هزار و ۵۰۰ مدرسه برای اسکان زائران

آماده‌سازی یک‌هزار و ۵۰۰ مدرسه برای اسکان زائران
کد خبر : 1808956
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل آموزش‌های شهروندی شهرداری تهران از آماده‌سازی بیش از یک‌هزار و ۵۰۰ مدرسه برای اسکان زائران، انتشار ۳۰ هزار نسخه ویژه‌نامه «رهبر شهیدم» و اجرای مجموعه‌ای از برنامه‌های آموزشی، فرهنگی و مشارکتی در مراسم بدرقه «شهید ایران» خبر داد.

به گزارش ایلنا، مهدی امیری، مدیرکل آموزش‌های شهروندی شهرداری تهران در گفت‌وگو با خبرنگار شهر با تشریح اقدامات این اداره‌کل در مراسم بدرقه «شهید ایران»، از اجرای مجموعه‌ای از برنامه‌های آموزشی، فرهنگی و خدماتی با هدف تسهیل حضور زائران، ارتقای فرهنگ شهروندی و افزایش مشارکت اجتماعی خبر داد.

وی با اشاره به تمهیدات پیش‌بینی‌شده برای میزبانی از زائران اظهار کرد: بیش از یک‌هزار و ۵۰۰ مدرسه در سطح شهر تهران برای اسکان و میزبانی از زائران و عزاداران تجهیز و آماده‌سازی شده است تا خدمات مناسب و شایسته‌ای به شرکت‌کنندگان در این مراسم ارائه شود.

امیری یکی دیگر از اقدامات این اداره‌کل را طراحی، تولید و انتشار ویژه‌نامه «رهبر شهیدم» عنوان کرد و گفت: این ویژه‌نامه با رویکرد تبیینی، فرهنگی و معرفتی در شمارگان ۳۰ هزار نسخه تهیه و میان شهروندان و زائران توزیع شده است.

مدیرکل آموزش‌های شهروندی شهرداری تهران با تأکید بر نقش‌آفرینی نوجوانان در این رویداد افزود: با بهره‌گیری از ظرفیت کانون نوجوانان و شهرداران مدارس، نوجوانان در مواکب پذیرایی به ارائه خدمات به زائران پرداختند که این اقدام در راستای تقویت مشارکت اجتماعی و مسئولیت‌پذیری نسل نوجوان انجام شد.

وی ادامه داد: همچنین شهرداران مدارس و اعضای کانون نوجوانان با تولید محتوای چندرسانه‌ای شامل ویدئو، پادکست و روایت‌های تصویری، جلوه‌های مردمی مراسم بدرقه و تشییع "شهید ایران" را به تصویر کشیدند.

به گزارش شهر، امیری با اشاره به برنامه‌های اطلاع‌رسانی این اداره‌کل خاطرنشان کرد: پویش آموزش و اطلاع‌رسانی شهروندی از طریق ارسال روزانه پیامک‌های آموزشی و کاربردی با محوریت حضور ایمن، منظم و مسئولانه شهروندان در مراسم اجرا شد.

وی در پایان از تولید و انتشار گسترده محتوای آموزشی و فرهنگی خبر داد و گفت: در این راستا انواع کلیپ، موشن‌گرافیک، اینفوگرافیک و پوسترهای آموزشی در بسترهای اطلاع‌رسانی و فضای مجازی منتشر شد تا ضمن ارتقای آگاهی عمومی، فرهنگ مشارکت مسئولانه شهروندان در این رویداد ملی تقویت شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی