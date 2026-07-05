خدماتدهی «همیاران مادر و کودک» در مراسم تشییع و وداع
رئیس قرارگاه «زنان و خانواده» ستاد آیین بدرقه و تشییع شهرداری تهران، گفت: همزمان با آیین وداع و تشییع رهبر شهید، بیش از ۲ هزار خادم در ۱۰۱ موکب مادر و کودک مستقر در مصلی و مسیرهای تشییع و مبادی ورودی تهران، در حال ارائه خدمات رفاهی، درمانی، بهداشتی و فرهنگی ویژه به بانوان، مادران و کودکان هستند.
به گزارش ایلنا، مریم اردبیلی، مشاور شهردار و رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران با ارائه آماری از خدمات ارائه شده در ۳ روز اخیر، از آمادگی گسترده این قرارگاه برای خدمترسانی به زائران در آیین تشییع رهبر شهید خبر داد و اظهار کرد: حدود ٩١ موکب مادر و کودک در سطح تهران مستقر شده که بخش عمده آنها به دلیل تمرکز جمعیت در محدوده مصلی تهران، اطراف محل برگزاری آیین وداع، مسیرهای تشییع و مبادی ورودی شهر است تا خدمات تخصصی به مادران، کودکان و بانوان ارائه دهند.
اردبیلی با بیان اینکه در محدوده مصلی ۲۰ موکب مادر و کودک و در مسیرهای تشییع ۸۱ موکب مستقر شده است، افزود: این مراکز فضایی مناسب برای استراحت، شیردهی، تعویض پوشک، رسیدگی به کودکان و کاهش دغدغههای مادران در شرایط ازدحام جمعیت فراهم کردهاند و مادران میتوانند هر زمان که نیاز داشته باشند از این خدمات استفاده کنند.
رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران ادامه داد: پزشکان، پرستاران، نیروهای کمکهای اولیه و مربیان کودک در تمامی موکبها حضور دارند تا در صورت بروز گرمازدگی، خستگی یا مشکلات جسمی، خدمات اولیه درمانی را به زائران ارائه کنند.
وی ادامه داد: در تمامی موکبها اقلام درمانی و بهداشتی از جمله جعبه کمکهای اولیه، اقلام پیشگیری از گرمازدگی، لوازم بهداشتی ویژه بانوان و نوزادان، مواد غذایی سبک مانند خرما، نان خشک و بیسکویت پیشبینی شده تا در صورت نیاز در اختیار زائران «آقای شهید ایران» قرار گیرد.
اردبیلی با اشاره به حضور مربیان کودک در تمامی مواکب هم گفت: برای آنکه مادران بتوانند در صورت خستگی یا نیاز به استراحت، با آسودگی خاطر از خدمات استفاده کنند، مربیان کودک با اجرای برنامههای سرگرمی، بازی، نقاشی، کاغذرنگی، مدادرنگی و سایر فعالیتهای فرهنگی از کودکان پذیرایی میکنند که این امکانات در موکبهای پرتردد، بهویژه محدوده مصلی و مسیر تشییع، با حجم بیشتری تأمین و ارائه شده است.
رئیس قرارگاه «زنان و خانواده» ستاد آیین بدرقه و تشییع شهرداری تهران با اشاره به خدمات سایر قرارگاههای شهرداری تهران اظهار کرد: تمامی ۱۴ قرارگاه تخصصی شهرداری تهران خدمات خود را به صورت مشترک به بانوان، آقایان و کودکان ارائه میکنند و در حوزههایی مانند حملونقل، اسکان، پذیرایی، هدایت زائران و استقبال در مبادی ورودی شهر، تمهیدات لازم برای همه زائران پیشبینی شده است.
وی افزود: در تمامی زائرسراها و مراکز اسکان، بخشهای مجزای بانوان و آقایان در نظر گرفته شده و در صورت ایجاد هرگونه محدودیت در ظرفیت یا امکانات، زنان و کودکان در اولویت اسکان، پذیرایی و دریافت خدمات قرار خواهند گرفت.
به گزارش شهر، اردبیلی گفت: علاوه بر مواکب ثابت، چند صد نفر از نیروها با کولههای خدمترسانی تحت عنوان «همیاران مادر و کودک» در مسیرهای مراسم تشییع و وداع حضور دارند و هرجا مادری یا کودکی نیازمند کمک باشد، در کوتاهترین زمان ممکن خدمات اولیه را ارائه میکنند.
وی ادامه داد: در کولههای خدمترسانی این نیروها اقلامی مانند شیر خشک، پوشک، آب، شربت، تجهیزات اولیه مورد نیاز کودک و سایر ملزومات ضروری پیشبینی شده است و این نیروها همچنین در حمل کالسکه، همراهی مادران، در آغوش گرفتن کودک در مواقع ضروری و هدایت آنان به نزدیکترین موکب مادر و کودک یا محل استراحت مشارکت میکنند تا خدمات مورد نیاز در سریعترین زمان ممکن در اختیار خانوادهها قرار بگیرد.
اردبیلی تصریح کرد: تمامی مواکب مستقر در مسیرهای ۱۴گانه تشییع، از ابتدای مسیر تا نقاط پرتراکم، بهویژه محدوده میدان انقلاب تا میدان آزادی، آماده خدمترسانی هستند و بانوان میتوانند از طریق تابلوهای راهنما یا نیروهای مستقر در مسیر، نزدیکترین موکب مادر و کودک را شناسایی کرده و از خدمات آن بهرهمند شوند.