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خدمت‌رسانی شبانه روزی تاکسیرانی تهران از جمعه تا پایان مراسم وداع امشب

خدمت‌رسانی شبانه روزی تاکسیرانی تهران از جمعه تا پایان مراسم وداع امشب
کد خبر : 1808936
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مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت برتاکسیرانی شهرداری تهران از آماده باش تاکسیرانان و خدمات‌رسانی شبانه روزی ۱۵۰۰ دستگاه تاکسی ون و سواری ناوگان تاکسیرانی پایتخت از ساعت ۴ صبح روز سیزدهم تیرماه تاکنون خبر داد.

به گزارش ایلنا،  همزمان با پایان اقامه نماز بر پیکر مطهر امام شهید، با توجه به ازدحام جمعیت در محدوده مصلی هم‌اکنون تاکسی های ون مشغول انتقال مسافران به محورهای تعیین شده هستند.

 مراسم وداع با آقای شهید ایران تا ساعت ۲۰ امشب (یکشنبه ۱۴ تیرماه) ادامه دارد که سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران افتخار خدمت رسانی به زائران عزیز را دارد.

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