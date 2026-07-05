به گزارش ایلنا، همزمان با پایان اقامه نماز بر پیکر مطهر امام شهید، با توجه به ازدحام جمعیت در محدوده مصلی هم‌اکنون تاکسی های ون مشغول انتقال مسافران به محورهای تعیین شده هستند.

مراسم وداع با آقای شهید ایران تا ساعت ۲۰ امشب (یکشنبه ۱۴ تیرماه) ادامه دارد که سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران افتخار خدمت رسانی به زائران عزیز را دارد.

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