تجهیز بیمارستان صحرایی شهدای سلامت به ۱۳۰ تخت بستری

به گزارش ایلنا، رضا شروین بدو، با حضور در بیمارستان صحرایی شهدای سلامت، گفت: این بیمارستان صحرایی به منظور ارائه خدمات درمانی به مردمی که برای شرکت در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید حضور یافته‌اند، از سوی دانشگاه علوم پزشکی تهران در محل مصلای تهران راه‌اندازی شده است.

وی با بیان اینکه در این بیمارستان ۱۳۰ تخت بستری تجهیز شده و ظرفیت آن تا ۲۰۰ تخت قابل افزایش است، افزود: هر یک از شرکت‌کنندگان در مراسم که دچار مشکل جسمی شوند، در کوتاه‌ترین زمان ممکن خدمات درمانی مورد نیاز را دریافت خواهند کرد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران افزود: در این مرکز، متخصصان طب اورژانس، قلب، زنان، بیماری‌های عفونی، کودکان و دیگر رشته‌های تخصصی در کنار کادر پرستاری مجرب حضور دارند و تلاش شده است از توانمندترین نیروهای درمانی برای ارائه خدمات استفاده شود.

وی با اشاره به روند ارائه خدمات در بیمارستان صحرایی، گفت: خدمات به صورت سرپایی ارائه می‌شود و مراجعان پس از ویزیت، دریافت دارو و درمان‌های لازم ترخیص خواهند شد. در صورت نیاز به بستری نیز اقدامات لازم برای انتقال یا بستری بیماران انجام می‌شود.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران، با تأکید بر استمرار ارائه خدمات درمانی، خاطرنشان کرد: تا این لحظه روند خدمت‌رسانی بدون وقفه ادامه داشته و امیدواریم همه مردم در سلامت کامل در این مراسم حضور یابند.

وی همچنین از افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای خواست هنگام حضور در مراسم، یادداشتی حاوی سوابق بیماری خود از جمله فشارخون، دیابت، بیماری‌های قلبی یا سابقه سکته مغزی همراه داشته باشند تا در صورت نیاز به اقدامات اورژانسی، روند شناسایی و درمان آنان با سرعت بیشتری انجام شود.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران، با اشاره به گرمای هوا، بر رعایت توصیه‌های بهداشتی و پیشگیری از گرمازدگی تأکید کرد و از مردم خواست با مصرف کافی مایعات و پرهیز از قرار گرفتن طولانی‌مدت در معرض آفتاب، مراقب سلامت خود باشند.