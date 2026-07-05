به گزارش ایلنا از پلیس راهور فراجا، سرهنگ سیاوش محبی افزود: اکنون ترافیک در ورودی‌های پایتخت، محور قدیم بومهن – تهران در محدوده جاجرود و آزادراه قم – تهران در حدفاصل قیصرآباد تا شکرآباد سنگین است.

جانشین پلیس راه راهور فراجا گفت: ترافیک در محور چالوس محدوده سیاه‌بیشه و محور هراز محدوده سه‌راهی چلاو نیز در مسیر رفت و برگشت سنگین گزارش شده است.

وی ادامه داد: تردد در محور فیروزکوه، آزادراه تهران – پردیس، آزادراه تهران – شمال و آزادراه قزوین – رشت در هر دو مسیر رفت و برگشت نیمه سنگین است.

سرهنگ محبی با اشاره به شرایط جوی محورهای شمالی خاطرنشان کرد: در حال حاضر همه محورهای شمالی کشور فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند و تردد در این محورها بدون مشکل ناشی از شرایط آب‌وهوایی در جریان است.

جانشین پلیس راه راهور فراجا از رانندگان خواست ضمن رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، با صبر و حوصله رانندگی کرده و پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مورد نظر را بررسی کنند.