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سازمان هواشناسی اعلام کرد:

دریای خزر امروز مواج است؛ برای فعالیت‌های دریایی احتیاط کنید

دریای خزر امروز مواج است؛ برای فعالیت‌های دریایی احتیاط کنید
کد خبر : 1808870
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سازمان هواشناسی از وقوع رگبار، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و احتمال تگرگ در برخی استان‌های شمال‌غرب کشور خبر داد و اعلام کرد دریای خزر امروز مواج خواهد بود.

به گزارش ایلنا،    بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی، امروز در برخی نقاط استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل و زنجان رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت، در برخی مناطق گرد و خاک و در نقاط مستعد بارش تگرگ پیش‌بینی می‌شود.

همچنین در ارتفاعات استان‌های مازندران، گلستان و سمنان بارش‌های پراکنده مورد انتظار است.

بر اساس این گزارش، دوشنبه نیز در برخی مناطق آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل، به‌ویژه در ساعات بعدازظهر و شب، رگبار، رعدوبرق و گاهی وزش باد رخ خواهد داد.

سازمان هواشناسی همچنین اعلام کرد طی پنج روز آینده در شمال شرق، شرق، بخش‌هایی از مرکز کشور و دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی، در برخی ساعات وزش باد شدید و گاهی گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

بر پایه این گزارش، دریای خزر امروز مواج است و برای فعالیت‌های دریایی احتیاط توصیه می‌شود.

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