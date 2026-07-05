توقف پذیرش مسافر در ایستگاه بهشتی به دلیل ازدحام جمعیت

به گزارش ایلنا، هادی زند، با اعلام اینکه صبح یکشنبه 14 تیرماه پذیرش مسافر در ایستگاه شهید بهشتی صورت نمی‌گیرد، گفت: در این ایستگاه تنها تخلیه مسافر انجام می‌شود. شهروندان می‌توانند برای سوار شدن به قطار، از ایستگاه‌های هفت‌تیر، مفتح و مصلی در خط یک و همچنین ایستگاه‌های میرزای شیرازی، سهروردی و شهید قدوسی استفاده کنند.