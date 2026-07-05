برای هر میزان جمعیت در مراسم تشییع آمادگی کامل داریم

وی با اشاره به روحیه معنوی حاکم بر این روزها افزود: این ایام، ایام الهی است و همان‌طور که در روزهای جنگ رمضان باور داشتیم که خداوند یاری‌گر ماست، امروز هم با همین اتکا در میدان خدمت حضور داریم.

رئیس جمعیت هلال‌احمر با تاکید بر ماهیت عملیاتی ماموریت پیش‌رو، ادامه‌داد: این کار، یک ماموریت ۱۰۰ درصد میدانی است و شما در این روزها عامل آرامش مردم هستید. هرچه حجم کار و خدمت‌رسانی ما سنگین‌تر باشد، ارزش معنوی آن نیز بیشتر خواهد بود.

کولیوند با توصیف مسیر طی‌شده از سوی مردم در ماه‌های اخیر اظهار داشت: این ۱۲۰ روز از آغاز جنگ، ایام حرکت ملت به سمت قله‌های انسجام و افتخارآفرینی بوده است و این روزهای منتهی به تشییع رهبر شهید را باید روزهای فتح قله دانست. اوج خدمات هلال‌احمر باید در روز تشییع پیکر رهبر شهید خود را نشان دهد؛ روزی که عظمت، غیرت و آمادگی نیروهای ما بیش از همیشه بروز خواهد یافت‌.

وی با بیان اینکه همه شرایط برای خدمت‌رسانی گسترده فراهم شده است، تصریح‌کرد: شرایط مهیاست و هر چقدر جمعیت به مراسم بیاید، ما پاسخگو خواهیم بود. این عملیات از جهاتی با ماموریت‌های بزرگ حج و اربعین قابل مقایسه است؛ عملیاتی گسترده، پیچیده و در عین حال سرشار از جلوه‌های انسانی و خدمت خالصانه که خدمات‌رسانی روان در آن جریان دارد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر همچنین با تاکید بر اهمیت ثبت و روایت صحنه‌های خدمت، افزود: پویش «روایت خدمت در آخرین وداع» را جدی بگیرید و همه در آن مشارکت کنید. عکس، فیلم، خبر و هر آنچه از خدمت به عزاداران قابل ثبت و روایت است، ثبت کنید. این خاطرات در تاریخ ماندگار خواهد شد، هم ارزش مستندسازی تاریخی دارد و هم در آموزش‌های آینده مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: حتی نقاط قوت و ضعف موجود در میدان نیز باید منتقل شود، چرا که این روایت‌ها علاوه بر ثبت تجربه و چراغ راه آینده، به قدرشناسی از تلاش امدادگران نیز منجر خواهد شد.

کولیوند با توصیه به نیروهای عملیاتی برای رعایت نهایت مهربانی در مواجهه با مردم گفت: حتی اگر خسته بودید، با مردم بسیار مهربان باشید؛ هر زائر ممکن است زائر خاص و مورد توجه آقا صاحب‌الزمان (عج) باشد. یک خداقوت از سوی مردم، همه خستگی شما را از تن بیرون می‌کند.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به سوابق درخشان برخی استان‌ها در روزهای سخت کشور، از حضور نیروهای اعزامی قدردانی کرد و گفت: برخی استان‌ها در روزهای جنگ، زحمات زیادی کشیدند، در تفحص شهدا نقش داشتند و جان انسان‌های بسیاری را نجات دادند و امروز نیز همان روحیه ایثار و فداکاری در میدان خدمت جاری است.

رئیس جمعیت هلال‌احمر با تاکید بر تداوم راه شهدا گفت: در آیین ما چیزی به نام وداع به معنای پایان وجود ندارد، بلکه تجدید بیعت مطرح است؛ شهید زنده است و ما نیز بار دیگر با آرمان‌های رهبر شهید تجدید بیعت می‌کنیم و راه او را ادامه خواهیم داد.

کولیوند در پایان خطاب به امدادگران گفت: امروز همه توان خود را به میدان می‌آوریم تا حماسه دیگری در خدمت به مردم خلق کنیم و با آوردن آرامش و لبخند بر لب مردم، ماموریت خود را به بهترین شکل به انجام برسانیم.​