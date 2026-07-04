خدمات رسانی همه جانبه اورژانس در مصلی تهران

به گزارش ایلنا، جعفر میعادفر، رئیس سازمان اورژانس کشور گفت: حوزه سلامت در مصلی امام خمینی (ره) و مسیر‌های منتهی به آن مستقر شده است.

وی با بیان اینکه خدمات ما در حوزه سلامت در سه بخش بهداشت، درمان و فوریت‌های پزشکی ارائه می‌شود، افزود: در حوزه بهداشت، نظارت و کنترل آب، غذا، طبخ غذا و وضع بهداشت در محل‌هایی که برای استراحت زائران استان‌های دیگر در نظر گرفته شده، انجام می‌شود و محل استقرار، وضع محیط و آب و غذای آنها کنترل می‌شود تا خدای‌نکرده دچار بیماری نشوند.

میعادفر ادامه داد: در حوزه فوریت‌های پزشکی، ظرفیت بزرگی در مصلی و اطراف آن مستقر شده است. حدود ۳۷ دستگاه اتوبوس‌آمبولانس، تقریباً ۳۰۰ دستگاه موتورلانس و بیش از ۴۰۰ دستگاه آمبولانس مستقر کرده‌ایم. همچنین در داخل مصلی که پیکر مطهر مستقر است و مردم حضور دارند، حدود ۲۰۰ تکنسین پزشکی به‌صورت پیاده حضور دارند تا بتوانند به‌سرعت خود را به میان جمعیت برسانند.

رئیس سازمان اورژانس کشور گفت: در بخش درمان نیز هفت بیمارستان سیار با همه تخصص‌های مورد نیاز از جمله پزشک عمومی، متخصص قلب، طب اورژانس، زنان و داخلی مستقر کرده‌ایم و حتی انجام جراحی‌های کوچک نیز در این بیمارستان‌ها پیش‌بینی شده است. در بیرون مصلی نیز همکاران ما مستقر هستند.

وی افزود: تاکنون تقریباً نزدیک به ۴ هزار مراجعه‌کننده داشته‌ایم و حدود ۸۰۰ نفر به دلیل ضعف و گرما، یا برای پیشگیری از گرمازدگی، به بیمارستان‌های سیار مستقر در مصلی، اتوبوس‌آمبولانس‌ها و آمبولانس‌ها مراجعه کردند و تحت درمان قرار گرفته‌اند.

میعادفر با اشاره به اینکه حدود چهار مورد انتقال به خارج از مصلی برای انجام اقدامات درمانی به بیمارستان‌های شهر تهران انجام شده است.تصریح کرد:همه برنامه‌ها هماهنگ است، همه حوزه‌ها فعال هستند و در خدمت مردم هستیم.