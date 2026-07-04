بیش از ۱۷۰۰ مدرسه در تهران مهیای پذیرایی از زائران مراسم وداع و تشییع رهبر شهید
مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران با بیان اینکه بیش از ۱۷۰۰ مدرسه مهیای پذیرایی از مهمانان حضرت آقا هستند گفت: بیش از ۱۷ هزار کلاس درس آماده و مهیای پذیرایی از مهمانان شده اند.
به گزارش ایلنا، مجید پارسا در برنامه تلویزیونی گفت: در شهر تهران میزبان مردم و زائرین حضرت آقا و امام شهید خواهیم بود، تقریبا بیش از ۱۷ هزار کلاس درس را آماده و مهیا برای پذیرایی از این مهمانان کردهایم. در تلاش هستیم که بتوانیم کارهای فرهنگی خوبی را در این مدارس مهیا و آماده کنیم.
پارسا با اشاره به طراحی یک بسته فرهنگی در قالب «هر مدرسه یک موکب» افزود؛ ۷۵ مدرسه که در مسیر تشییع روز دوشنبه هستند را تبدیل به موکب کردیم و مهیای پذیرایی از مردم هستند.
وی با اشاره به مشارکت واستفاده از ظرفیت خیران، انجمن اولیا و مربیان، تشکل های دانش آموزی افزود: معلمان و مدیران شهر تهران دلی پای کار آمدند ، این اندک کاریست که میتوانیم دین خود را به حضرت آقا ادا کنیم.
مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران ادامه داد: بسته فرهنگی برای حدود ۲۰۰ هزار زائری که در مدارس ساکن خواهند شد، آماده کردهایمو QR کدهایی طراحی کردیم که گزیده فرمایشات حضرت آقا در باب آموزش و پرورش و نظام تعلیم و تربیت است .
پارسا گفت: تجهیز مدارس و کلاس های درس در قالب مفروش کردن و پیش بینی حداقلها مانند یخچال و گاز برای پخت و پز و سرویس بهداشتی است.
وی افزود: تلاش کردیم حداقلی از شرایط را برای اسکان مردم داشته باشیم. برای حضور در تهران در سامانهای که شهرداری تهران در رسانه ملی معرفی کرده و در سامانه بله و ایتا و روبیکا هم معرفی شده تحت عنوان ربات «باید برخاست» ثبت نام کنند تا مشخص شود کجا باید ساکن و اسکان پیدا کنند ، ادارات آموزش و پرورش شهر تهران در این ایام شبانه روز پای کار هستند و هر زمان از شبانه روز مهمانی وارد شهر تهران شد و جایی را پیدا نکرد درب اداره آموزش و پرورش را بزند و مراجعه کند حتماً از طریق رفاه اداره آموزش و پرورش در مدارس اسکان داده میشود و شبانه روزی همکاران ادارات آموزش و پرورش پای کار هستند تا هموطنان را اسکان دهند.
پارسا به پویش آخرین وداع اشاره کرد و گفت: دانش آموزان و فرهنگیان عزیزی که در این سه روز در مراسم شرکت میکنند عکسها، دلنوشتهها و… خود را میتوانند به حوزه پرورشی ارسال کنند.
به گفته وی، بحث دیگر خادمی افتخاری بود که ثبت نام از دانش آموزان و فرهنگیان انجام شد وتاکنون حدود ۵۰۰۰ نفر برای خادمی افتخاری ثبت نام کردند.