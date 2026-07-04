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پذیرش شبانه روزی زائران در مدارس مناطق مختلف پایتخت و شهرستانهای تهران

پذیرش شبانه روزی زائران در مدارس مناطق مختلف پایتخت و شهرستانهای تهران
کد خبر : 1808702
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ستاد برگزاری آیین وداع و تشییع آقای شهید ایران در اطلاعیه‌ای از پذیرش شبانه روزی زائران و مهمانان عزادار در مدارس مناطق مختلف شهر تهران و شهرستانهای تهران خبر داد.

به گزارش ایلنا، به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش،
متن این اطلاعیه به شرح زیر است:
« با سلام و تحیت الهی؛
ضمن عرض تسلیت شهادت امام شهید ایران؛ با عنایت به «استقبال حضور خانوادگی زائران» در آیین وداع با قائد امت اسلامی، مدارس مناطق مختلف شهر تهران و شهرستانهای تهران، آماده پذیرش زائران و مهمانان عزادار در تمامی ساعات شبانه روز است.»

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