پذیرش شبانه روزی زائران در مدارس مناطق مختلف پایتخت و شهرستانهای تهران

به گزارش ایلنا، به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش،

متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

« با سلام و تحیت الهی؛

ضمن عرض تسلیت شهادت امام شهید ایران؛ با عنایت به «استقبال حضور خانوادگی زائران» در آیین وداع با قائد امت اسلامی، مدارس مناطق مختلف شهر تهران و شهرستانهای تهران، آماده پذیرش زائران و مهمانان عزادار در تمامی ساعات شبانه روز است.»