پذیرش شبانه روزی زائران در مدارس مناطق مختلف پایتخت و شهرستانهای تهران
ستاد برگزاری آیین وداع و تشییع آقای شهید ایران در اطلاعیهای از پذیرش شبانه روزی زائران و مهمانان عزادار در مدارس مناطق مختلف شهر تهران و شهرستانهای تهران خبر داد.
به گزارش ایلنا، به نقل از مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش،
متن این اطلاعیه به شرح زیر است:
« با سلام و تحیت الهی؛
ضمن عرض تسلیت شهادت امام شهید ایران؛ با عنایت به «استقبال حضور خانوادگی زائران» در آیین وداع با قائد امت اسلامی، مدارس مناطق مختلف شهر تهران و شهرستانهای تهران، آماده پذیرش زائران و مهمانان عزادار در تمامی ساعات شبانه روز است.»