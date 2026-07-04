خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آماده‌باش کامل تیم‌های عملیاتی هلال‌احمر در پی هشدار سازمان هواشناسی برای ۳ استان

آماده‌باش کامل تیم‌های عملیاتی هلال‌احمر در پی هشدار سازمان هواشناسی برای ۳ استان
کد خبر : 1808689
لینک کوتاه کپی شد.

معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر، با اشاره به هشدار سازمان هواشناسی کشور، از آماده‌باش کامل تیم‌های عملیاتی هلال‌احمر در استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان امدادونجات؛ محمدحسین کبادی، در تشریح این خبر گفت: بنا به اعلام سازمان هواشناسی، تشدید فعالیت سامانه بارشی در این استان‌ها می‌تواند موجب وقوع سیلاب، طغیان رودخانه‌ها، آبگرفتگی معابر و اختلال در تردد شود.

وی افزود:از این‌رو تمامی تیم‌های امدادی و عملیاتی جمعیت هلال‌احمر در مناطق در معرض خطر به حالت آماده‌باش کامل درآمده‌اند.

کبادی از هموطنان خواست با رعایت توصیه‌های ایمنی، از حضور و توقف در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کرده و از سفرهای غیرضروری به مناطق تحت تأثیر این سامانه بارشی پرهیز کنند.

معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر تأکید کرد: هموطنان در صورت بروز هرگونه حادثه، می‌توانند از طریق تماس با شماره ۱۱۲ ندای امدادونجات جمعیت هلال‌احمر خدمات امدادی مورد نیاز را دریافت کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی