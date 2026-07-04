به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان امدادونجات؛ محمدحسین کبادی، در تشریح این خبر گفت: بنا به اعلام سازمان هواشناسی، تشدید فعالیت سامانه بارشی در این استان‌ها می‌تواند موجب وقوع سیلاب، طغیان رودخانه‌ها، آبگرفتگی معابر و اختلال در تردد شود.