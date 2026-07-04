رئیس جمعیت هلالاحمر؛
همه ظرفیت هلالاحمر در خدمت عزاداران؛ امدادگران تا پایان مراسم در صحنه میمانند
رئیس جمعیت هلالاحمر از بسیج کامل ظرفیتهای امدادی، درمانی و پشتیبانی این جمعیت برای تأمین آرامش و امنیت خاطر عزاداران خبر داد و اعلام کرد امدادگران هلالاحمر تا پایان مراسم عزاداری در کنار مردم خواهند بود.
به گزارش ایلنا، پیرحسین کولیوند با اشاره به حضور گسترده نیروهای عملیاتی جمعیت هلالاحمر در مراسم بدرقه باشکوه رهبر شهید افزود: امروز هر نقطه از مسیر برگزاری این مراسم به محلی برای خدمترسانی تبدیل شده و امدادگران، نجاتگران، پزشکان، پرستاران و داوطلبان با همه توان در کنار مردم حضور دارند.
وی ادامه داد: به همه نیروهای عملیاتی تأکید شده که مأموریت امروز، فراتر از یک عملیات امدادی است. مهمترین مسئولیت ما ایجاد امنیت خاطر برای مردم و توجه ویژه به سالمندان، کودکان، بیماران و همه افرادی است که برای حضور در این اجتماع عظیم به میدان آمدهاند.
رئیس جمعیت هلالاحمر افزود: در کنار استقرار تیمهای امدادی و درمانی، امکانات اسکان اضطراری، تأمین آب آشامیدنی، توزیع اقلام ضروری و پشتیبانی تغذیهای نیز با برنامهریزی دقیق پیشبینی شده است تا عزاداران بتوانند با آرامش در این مراسم حضور داشته باشند.
کولیوند با بیان اینکه اقتدار هلالاحمر فقط به تجهیزات و امکانات محدود نمیشود، گفت: سرمایه اصلی این جمعیت، امدادگران و داوطلبانی هستند که با روحیه ایثار، مسئولیتپذیری و انساندوستی، بیوقفه برای آسایش مردم تلاش میکنند.
وی تاکید کرد: پیام امدادگران هلالاحمر به مردم روشن است؛ تا آخرین لحظه در کنار شما خواهیم بود و خدمت به مردم را بزرگترین افتخار و مسئولیت خود میدانیم.
آیین وداع با مجاهد شهید حضرت آیت الله سیدعلی خامنهای (ره) و خانواده ایشان از صبح امروز شنبه، ۱۳ تیر ۱۴۰۵ با حضور مردم عزادار در مصلی امام خمینی (ره) تهران آغاز شده است.
بر اساس اعلام ستاد بزرگداشت عروج خونین امام مجاهد شهید حضرت آیت الله العظمی خامنهای (قدس الله نفسه الزکیه)، مراسم وداع با پیکر مطهر امام شهید امت روزهای شنبه ۱۳ و یکشنبه ۱۴ تیرماه ۱۴۰۵ در مصلای امام خمینی (ره) برگزار میشود و پیکر مطهر ایشان روز دوشنبه ۱۵ تیرماه ۱۴۰۵ در پایتخت تشییع خواهد شد.
پیکر رهبر شهید در روز سهشنبه ۱۶ تیرماه ۱۴۰۵ در شهر مقدّس قم، روز چهارشنبه ۱۷ تیر در شهرهای نجف و کربلا و روز پنجشنبه ۱۸ تیرماه ۱۴۰۵ در مشهد مقدس تشییع میشود و در حرم ملکوتی امامرضا (ع) به خاک سپرده خواهد شد.