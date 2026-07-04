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پایان کابوس/ گروگان‌گیری پسر ۱۱ ساله در کوهستانی صعب‌العبور

پایان کابوس/ گروگان‌گیری پسر ۱۱ ساله در کوهستانی صعب‌العبور
کد خبر : 1808652
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پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان زنجان از شناسایی و دستگیری عامل گروگانگیر و آزادی پسر ۱۱ ساله خبر داد.

به گزارش ایلنا  از  پلیس؛ سرهنگ "محسن غنیمتی" با اعلام این خبر گفت: در پی دریافت خبری مبنی بر گروگانگیری پسر ۱۱ ساله در زنجان، بلافاصله با هماهنگی دادستان زنجان و بسیج کلیه امکانات و بکارگیری تیم های مجرب ویژه ای از ماموران، رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: با اقدامات فنی و پلیسی و با همکاری دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی، متهم که از اراذل و اوباش سابقه دار بوده در کمتر از ۷۲ ساعت  در یکی از کوه های صعب العبور زنجان شناسایی و طی عملیاتی ضربتی دستگیر شد.

این مقام انتظامی افزود: گروگان که پسر بچه ۱۱ ساله بود آزاد و تحویل خانواده خود گردید.
رئیس پلیس آگاهی  استان زنجان در پایان با اشاره به اینکه در بررسی های اولیه، انگیزه متهم اخاذی اعلام شده است، گفت: در این خصوص پرونده مقدماتی تشکیل و متهم جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

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