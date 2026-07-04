رهبر شهید انقلاب «امام محرومان و مستضعفان» بود
رئیس ستاد اجرایی فرمان امام با بیان اینکه رهبر شهید انقلاب «امام محرومان و مستضعفان» بود، گفت: دغدغه رسیدگی به اقشار ضعیف همواره در صدر اولویتهای ایشان قرار داشت و بارها به مسئولان تأکید میکردند که عدالت، مردمداری و حمایت از محرومان را محور تصمیمگیریها قرار دهند.
به گزارش ایلنا از مرکز ارتباطات و اطلاعرسانی ستاد اجرایی فرمان امام، سید پرویز فتاح، در گفتوگوی زنده تلویزیونی با شبکه خبر با تسلیت به مناسبت شهادت و ایام تشییع پیکر مطهر آقای شهید ایران، اظهار کرد: در وصف شخصیت ایشان هر اندازه سخن گفته شود، باز هم عظمت و جایگاه والای ایشان فراتر از این توصیفهاست و هیچ وصفی نمیتواند حق مطلب را درباره ایشان ادا کند.
وی با اشاره به ویژگیهای اخلاقی و مدیریتی رهبر شهید، گفت: ایشان معصوم نبودند، اما در پاکی، سلامت و درستی رفتار به معصومان نزدیک بودند. هیچکس نمیتواند ادعا کند که از ایشان سخن یا تصمیمی نادرست شنیده یا دیده است. همانگونه که شهید مطهری در کتاب انسان کامل به ویژگیهای انسان کامل اشاره میکند، یکی از مهمترین شاخصههای آن، دفاع از مردم است و رهبر شهید ما به معنای واقعی کلمه، امام محرومان و مستضعفان بودند.
رئیس ستاد اجرایی فرمان امام با بیان اینکه دغدغه محرومان همواره در صدر اولویتهای رهبر شهید قرار داشت، افزود: ایشان بارها به بنده و دیگر مسئولان تأکید میکردند که به مردم، بهویژه محرومان، رسیدگی کنیم. حتی در برخی موارد، وضعیت افراد مشخصی را پیگیری و درباره مشکلات آنان تذکر میدادند. این همان سیره امیرالمؤمنین(ع) و ائمه اطهار(ع) در توجه به مستضعفان بود.
فتاح ادامه داد: امام شهید ما نهتنها به ستاد اجرایی، بلکه به دولت و همه دستگاههای اجرایی همواره توصیه میکردند که رسیدگی به محرومان را در اولویت قرار دهند. همانگونه که در قرآن کریم آمده است، پیامبر اکرم(ص) نسبت به رنج و مشکلات مردم دلسوز و نگران بود و رهبر شهید نیز همین ویژگی را داشتند. ایشان در مردمداری قله بودند و کمتر کسی را میتوان با این ویژگیها مقایسه کرد.
وی با اشاره به ارتباط صمیمانه رهبر شهید انقلاب با مردم گفت: در دیدارهای مردمی، ایشان با محبت و صمیمیت با اقشار مختلف جامعه برخورد میکردند و این مهرورزی در سفرهای استانی نیز بهوضوح قابل مشاهده بود. رهبر شهید برای مردم نقش پدر امت را ایفا میکردند و امروز بسیاری از مردم احساس میکنند که پدر خود را از دست دادهاند. این محبت، نعمتی بزرگ است که ریشه در ولایت الهی و سیره پیامبر اکرم(ص) دارد.
رئیس ستاد اجرایی فرمان امام در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر عدالتمحوری رهبر شهید اظهار کرد: ایشان همواره به مسئولان، نهادها و دولت تأکید داشتند که در تدوین قوانین و سیاستها، دهکهای پایین جامعه و اقشار محروم مورد توجه قرار گیرند. البته آنچه تاکنون در این زمینه انجام شده، کافی نیست و عدالت باید در همه ابعاد حکمرانی جاری و ساری باشد. رهبر شهید بهویژه بر عدالت در حوزه آموزش و بهداشت و فراهم شدن فرصتهای برابر برای همه مردم تأکید ویژهای داشتند.
سید پرویز فتاح با اشاره به شاخصههای مدیریت انقلابی رهبر شهید گفت: روحیه انقلابی در رفتار، ظاهر و گفتمان ایشان کاملاً مشهود بود. چفیه را هیچگاه از دوش خود برنداشتند که نماد مبارزه با استکبار است و همواره با صراحت اعلام میکردند که انقلابی هستند. ایشان هیچگاه در برابر دشمنان عقبنشینی نکردند و همواره محکمترین و شجاعانهترین تصمیمها را اتخاذ میکردند.
وی افزود: اگر ملت و مسئولان با استقامت و شجاعت در مسیر انقلاب حرکت کنند، پیروزی قطعی خواهد بود، اما هر زمان که کوتاه آمدهایم، دشمن یک گام جلوتر آمده است. آمریکاییها واقعیتها را وارونه جلوه میدهند و این نشاندهنده ماهیت استکباری آنان است. امروز نیز مردم بیش از گذشته دریافتهاند که مسئولان باید با اقتدار در برابر دشمن ایستادگی کنند.
رئیس ستاد اجرایی فرمان امام با توصیه به مطالعه کتاب انسان کامل شهید مطهری گفت: شهید مطهری در این اثر، ویژگیهای انسان کامل را بر اساس سیره امیرالمؤمنین(ع) تبیین کرده است. قائد شهید امت نیز از بسیاری جهات دارای همین ویژگیها بودند؛ از تسلط بر قرآن و نهجالبلاغه گرفته تا مردمداری، مجاهدت، خانوادهداری، صبر، عقلانیت و ایمان. ایشان در همه این عرصهها الگو و قله بودند.
فتاح با اشاره به ویژگیهای فردی رهبر شهید خاطرنشان کرد: هر زمان که در محضر ایشان حاضر میشدیم، با دقت و حوصله به سخنان دیگران گوش میدادند. این روحیه شنیدن، از برجستهترین ویژگیهای ایشان بود. همچنین هرگز ندیدیم که در مواجهه با مشکلات از کوره در بروند یا از روی عصبانیت سخنی بر زبان بیاورند.حتی در سختترین شرایط نیز با عقلانیت، آرامش و تدبیر تصمیمگیری میکردند.
وی ایمان عمیق رهبر شهید را عامل موفقیتهای ایشان دانست و گفت: ایشان انسانی مؤمن، خدامحور و متکی به وعدههای الهی بودند و به همین دلیل خداوند نیز یاریشان میکرد. اگر پیشبینیهای ایشان درست از آب درمیآمد به این دلیل بود که در مسیر رضایت الهی حرکت میکردند.
رئیس ستاد اجرایی فرمان امام در پایان با اشاره به حضور گسترده مردم در مراسم تشییع رهبر شهید گفت: رهبر شهید پیشبینی کرده بودند که در بزنگاههای تاریخی، مردم به صحنه خواهند آمد و امروز تحقق این وعده را شاهد هستیم. ایشان پس از شهادت نیز دلهای مردم و آزادگان جهان را بیش از پیش به خود معطوف کردهاند و دشمن از این سرمایه عظیم اجتماعی و معنوی بیش از هر زمان دیگری هراس دارد. حضور شخصیتها و هیئتهای مختلف از کشورهای جهان برای ادای احترام به رهبر شهید نیز گواهی بر جایگاه والای ایشان در میان ملتهای آزاده جهان است.