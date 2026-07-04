تجهیز و اعزام دانشجویان جهادی دانشگاه آزاد برای خدمترسانی به زائران
امدادگران داوطلب دانشگاه آزاد اسلامی با تجهیز به کولههای امدادی، به عزاداران و زائران در شهرهای تهران، قم و مشهد خدمات درمانی سیار ارائه میدهند.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، امدادگران داوطلب دانشگاه آزاد اسلامی با حضور در مسیر بدرقه امام شهید، اقدام به ارائه خدمات درمانی به زائران نمودهاند.
همچنین علاوه بر ارائه خدمات تخصصی در داخل مراکز درمانی تابعه دانشگاه آزاد اسلامی و همچنین استقرار موکبهای ثابت در سطح شهرهای تهران، قم و مشهد، طرح ارائه خدمات درمانی سیار نیز بهصورت همزمان در حال اجرا است. در این طرح، دانشجویان جهادی با به همراه داشتن کولههای پشتی امدادی، در میان زائران حضور یافته و فوریتهای پزشکی اولیه را به عموم هممیهنان ارائه میدهند.