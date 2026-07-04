این سامانه از ۹ تا ۱۱ خرداد، هر روز از ساعت ۹ تا ۲۰ و از ۱۲ تا ۱۶ تیر به‌صورت ۲۴ ساعته فعال است و وظیفه هماهنگی برای جایابی و اسکان زائران، معرفی مراکز حیاتی شهر تهران و پاسخگویی به پرسش‌های مرتبط با اسکان را بر عهده دارد.

در این مرکز، روزانه ۳۵ کاربر مشغول ثبت و تکمیل اطلاعات حدود ۶ هزار و ۵۰۰ محل اسکان هستند تا فرآیند پذیرش و استقرار زائران با سرعت و دقت بیشتری انجام شود. همچنین از روز پنجشنبه، پاسخگویی تخصصی به پرسش‌های زائران درباره اسکان نیز به خدمات این سامانه افزوده شده است.

راه‌اندازی این سامانه با هدف تسهیل خدمات‌رسانی، ایجاد هماهنگی میان مراکز اسکان و پشتیبانی از حضور منظم و شایسته زائران در آیین تشییع «رهبر شهید» انجام شده است.

پس از تماس زائران با سامانه ۱۸۱۱، اطلاعات مورد نیاز از قبیل نزدیک‌ترین زائرسرا، پارکینگ، امکانات رفاهی و هر گونه سوال یا مسئله اطلاع رسانی شده و به تمامی سوالات مورد نظر زائران پاسخ داده خواهد شد تا به نحو شایسته‌ای میزبانی انجام شود.

سامانه ۱۸۱۱ به همت شهرداری و سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران راه‌اندازی شده است.