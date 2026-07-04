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اعزام و استقرار ۱۸ آمبولانس برای خدمت رسانی به مردم در مراسم تشییع رهبر شهید

اعزام و استقرار ۱۸ آمبولانس برای خدمت رسانی به مردم در مراسم تشییع رهبر شهید
کد خبر : 1808617
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به منظور خدمت‌رسانی به زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم بزرگ تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، از طریق بنیاد شهید و امور ایثارگران، تعداد پنج دستگاه آمبولانس در تقاطع خیابان سهروردی و خرمشهر، یک دستگاه آمبولانس جلوی اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ در میدان هفت تیر و یک دستگاه آمبولانس میدان آرژانتین محل موکب بیمارستان ساسان مستقر شد.

به گزارش ایلنا، همچنین چهار دستگاه آمبولانس به استان قم  و سه دستگاه آمبولانس به شهر مشهد اعزام گردید.

سه دستگاه  آمبولانس در محل امداد و آمبولانس آماده باش بوده و یک دستگاه آمبولانس در بیمارستان خانم الانبیا(ص) مستقر شده است.

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