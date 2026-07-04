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جامعه ۱۳ / ۰۴ / ۱۴۰۵ - ۱۵:۱۶:۲۲

اعزام و استقرار ۱۸ آمبولانس برای خدمت رسانی به مردم در مراسم تشییع رهبر شهید

به منظور خدمت‌رسانی به زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم بزرگ تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، از طریق بنیاد شهید و امور ایثارگران، تعداد پنج دستگاه آمبولانس در تقاطع خیابان سهروردی و خرمشهر، یک دستگاه آمبولانس جلوی اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ در میدان هفت تیر و یک دستگاه آمبولانس میدان آرژانتین محل موکب بیمارستان ساسان مستقر شد.