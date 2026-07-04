رهبر شهید انقلاب، تجسم ایمان، حکمت و شجاعت در تاریخ ایران اسلامی بودند

به گزارش ایلنا، حسین ذوالفقاری؛ نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر در پیامی با اشاره به ویژگی‌های برجسته شخصیتی رهبر شهید انقلاب (رضوان‌الله تعالی علیه) حضور تاریخی و حماسی مردم در مراسم وداع با پیکر امام امت را برگ زرین دیگری بر تاریخ پرافتخار انقلاب اسلامی دانست.

در این پیام آمده است: رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضرت امام خامنه‌ای (رضوان‌الله تعالی علیه)، اسوه‌ای کم‌نظیر از ایمان راسخ، تقوای الهی، حکمت، شجاعت، اخلاص، مردم‌باوری و مجاهدت خستگی‌ناپذیر بودند؛ شخصیتی که تمام عمر مبارک خویش را در راه اعتلای اسلام، عزت امت اسلامی، استقلال ایران و دفاع از مظلومان جهان وقف کردند. ایشان رهبری بودند که در سخت‌ترین میدان‌های نبرد سیاسی، فرهنگی و امنیتی، با بصیرتی نافذ، صبری راهبردی، تدبیری حکیمانه و اراده‌ای پولادین، کشتی انقلاب اسلامی را از طوفان‌های سهمگین عبور دادند و با تکیه بر وعده الهی، امید، عزت و اعتماد به نفس ملی را در کالبد امت اسلامی دمیدند.



ویژگی‌های ممتاز آن امام شهید، از ساده‌زیستی، تواضع، عدالت‌خواهی، ظلم‌ستیزی، استکبارستیزی و توجه عمیق به کرامت انسان تا اهتمام بی‌وقفه به علم، پیشرفت، جوانان، معنویت، وحدت ملی و انسجام امت اسلامی، الگویی ماندگار برای همه آزادگان جهان به یادگار گذاشت. نگاه بلند ایشان به آینده، باور عمیق به ظرفیت‌های ملت ایران، اعتماد به نسل جوان، پایبندی بی‌تزلزل به آرمان‌های امام راحل (ره) و ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی قدرت‌های سلطه‌گر، از ایشان شخصیتی ساخت که نه‌تنها رهبر یک ملت، بلکه الهام‌بخش جبهه مقاومت و آزادی‌خواهان عالم بودند.



شهادت آن عبد صالح خدا، اگرچه داغی جانکاه بر دل ملت ایران، جهان اسلام و همه حقیقت‌طلبان نشاند، اما صحنه‌های باشکوه، تاریخی و فراموش‌نشدنی وداع پیکر مطهرش، برگ زرین دیگری بر تاریخ پرافتخار انقلاب اسلامی افزود. حضور میلیونی، آگاهانه، عاشقانه و حماسی مردم از اقشار مختلف، پیر و جوان، زن و مرد، با هر سلیقه و قومیت، جلوه‌ای بی‌بدیل از وفاداری ملت ایران به آرمان‌های انقلاب اسلامی و تجدید میثاق با راه نورانی شهیدان است؛ حضوری که جهانیان را به تحسین واداشت و نشان داد پیوند این ملت با ولایت، ایمان و ارزش‌های الهی، پیوندی ریشه‌دار، ناگسستنی و تاریخی است.



بی‌تردید، دشمنان انقلاب گمان می‌کردند با شهادت این رهبر بزرگ، پرچم عزت و مقاومت بر زمین خواهد افتاد؛ اما دریای خروشان انسان‌هایی که در مراسم وداع و تشییع او حضور یافته و خواهند یافت، ثابت خواهد کرد که مکتب امامین انقلاب، مکتب حیات، امید، مقاومت و عزت است و خون رهبران شهید، نه پایان یک راه، بلکه آغاز فصل‌های تازه‌ای از بیداری، همبستگی و استقامت ملت‌هاست.



نام و یاد رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضرت امام خامنه‌ای (رضوان‌الله تعالی علیه)، برای همیشه در حافظه تاریخی ایران و جهان اسلام خواهد درخشید و شخصیت الهی، سلوک اخلاقی، بینش ژرف، صلابت انقلابی و مجاهدت‌های مخلصانه او، چراغ راه نسل‌های آینده در مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی، دفاع از مظلومان و پاسداری از عزت و استقلال امت اسلامی خواهد بود.

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