افزایش ۴۰ درصدی ورود خودروها به تهران

به گزارش ایلنا، سردار سیدتیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت رهبر شهید و گرامیداشت حضور گسترده، پرشور و مسئولانه مردم در آیین وداع و تشییع، از آغاز اجرای کامل طرح‌های ترافیکی ویژه این مراسم خبر داد و اظهار کرد: از ساعت ۲۲ شامگاه گذشته (۱۲ تیرماه)، تمامی محدودیت‌ها، ممنوعیت‌ها و تمهیدات ترافیکی پیش‌بینی‌شده در محدوده مصلی امام خمینی (ره) و مسیرهای منتهی به محل برگزاری مراسم، به‌طور کامل به مرحله اجرا درآمده است.

وی با بیان اینکه عملیات پاکسازی و اعمال محدودیت‌های ترافیکی از شب گذشته آغاز شده، گفت: حلقه نخست محدودیت‌های ترافیکی که محدوده‌ای میان بزرگراه‌های مدرس، همت، خیابان سهروردی و خیابان شهید مطهری را در بر می‌گیرد، به‌طور کامل برای تردد و توقف هرگونه وسیله نقلیه اعم از خودرو و موتورسیکلت پاکسازی شده و ورود و توقف در این محدوده به‌صورت مطلق ممنوع است.

رئیس پلیس راهور فراجا افزود: در حلقه دوم تنها تردد خودروهای امدادی، خدماتی و ناوگان عمومی پیش‌بینی شده و کنترل ورود وسایل نقلیه با مدیریت پلیس راهور انجام می‌شود.

سردار حسینی ادامه داد: از حلقه سوم به خارج نیز تمامی خودروهای هم‌وطنانی که از ۱۴ محور و مبادی ورودی شمالی، جنوبی، شرقی و غربی تهران برای حضور در مراسم وارد پایتخت می‌شوند، با هدایت مأموران پلیس راهور به توقفگاه‌ها و پارکینگ‌های پیش‌بینی‌شده منتقل خواهند شد.

وی خاطرنشان کرد: پس از استقرار خودروها در پارکینگ‌ها، انتقال زائران به محل برگزاری مراسم از طریق ناوگان حمل‌ونقل عمومی شامل مترو، اتوبوس، مینی‌بوس و ون که از قبل پیش‌بینی و تجهیز شده‌اند، انجام می‌شود تا شهروندان بتوانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن به نزدیک‌ترین نقطه به مصلای بزرگ حضرت امام(ره) دسترسی پیدا کنند.

رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به افزایش حجم سفرها به تهران گفت: از روز گذشته تاکنون، ورودی‌های پایتخت با افزایش ۴۰ درصدی تردد مواجه بوده‌اند و بررسی‌های پلیس راهور نشان می‌دهد استان‌های البرز، مازندران و اصفهان بیشترین حجم ورود زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم را به تهران داشته‌اند.

سردار حسینی با تأکید بر اینکه روند ورود زائران همچنان ادامه دارد، تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود از بعدازظهر امروز تا فردا ۱۴ تیرماه حجم ورود خودروها به تهران به ‌طور چشمگیری افزایش یابد، از این ‌رو پلیس راهور بر اساس شرایط لحظه‌ای، متناسب با وضعیت ترافیکی محل برگزاری مراسم و محورهای مواصلاتی منتهی به تهران، تمامی طرح‌ها و تدابیر ترافیکی پیش‌بینی‌شده را به‌صورت مرحله‌ای و متناسب با شرایط به اجرا خواهد گذاشت.

وی در پایان از شهروندان و زائران خواست با رعایت توصیه‌های پلیس، همکاری لازم را با مأموران مستقر در مسیرها داشته باشند تا روند تردد و برگزاری این مراسم باشکوه با نظم، ایمنی و کمترین مشکلات ترافیکی انجام شود.

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