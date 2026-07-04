خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تلف شدن دام در پی حمله پلنگ به رودان

تلف شدن دام در پی حمله پلنگ به رودان
کد خبر : 1808515
لینک کوتاه کپی شد.

یک قلاده پلنگ به دام‌های اهلی در منطقه فاریاب رودان حمله کرد.

به گزارش ایلنا، ارسلال ساعدپناه، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست رودان گفت: یک قلاده پلنگ به دام‌های اهلی در منطقه فاریاب رودان، حمله کرد و منجر به تلف شدن یک رأس دام و زخمی شدن رأس دیگر شد.
 
او افزود: کارشناسان پس از بررسی محل، گزارش نهایی را تهیه کردند.
 
ساعدپناه از دامداران منطقه خواست برای جلوگیری از خسارات بعدی، آغل‌ها را محکم و ایمن‌سازی کنند و حتماً اقدام به بیمه کردن دام‌های خود نمایند.
 
کارشناسان محیط زیست ضمن تأکید بر اهمیت حفظ تعادل زیست بوم، هشدار می‌دهند که کاهش زیستگاه‌های طبیعی و کمبود منابع غذایی در طبیعت، از اصلی‌ترین دلایل نزدیکی پلنگ‌ها به سکونتگاه‌های انسانی است.
سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرده است که تیم‌های متخصص جهت بررسی دقیق‌تر محل حادثه و پایش حضور این گونه‌ی در معرض خطر، اعزام خواهند شد.
 
از شهروندان و دامداران مناطق مجاور درخواست شده است تا با رعایت نکات ایمنی و تقویت حصارگیری محل نگهداری دام‌ها، از وقوع حوادث مشابه جلوگیری کنند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی