استقرار ۱۰۰۰ کارشناس اورژانس در اطراف و داخل مصلی

به گزارش ایلنا، مجتبی لشگری، سخنگوی سازمان اورژانس کشور گفت: در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب که امروز و فردا در مصلی تهران و روز دوشنبه در خیابان‌های دماوند، انقلاب و آزادی برگزار می‌شود؛ ازدحام جمعیت و گرمازدگی از چالش‌های این مراسم خواهند بود.

وی افزود: در شلوغی جمعیت، ابتدا آرامش خود را حفظ کنید، از هل دادن دیگران خودداری کنید، دست‌ها را مانند گارد یک بوکسور مقابل قفسه سینه نگه دارید تا فضای تنفس حفظ شود. هم‌جهت با حرکت جمعیت حرکت کنید، در صورت احساس فشار شدید، به سمت لبه‌های جمعیت بروید.

سخنگوی سازمان اورژانس کشور درباره گرمازدگی در ازدحام‌ها، گفت: اگر در مراسم حالتان بد شد، علائم خود را نادیده نگیرید، از جمعیت متراکم خارج شوید، از اطرافیان کمک بخواهید، به نزدیک‌ترین پایگاه امدادی یا نیرو‌های اورژانس مراجعه کنید، اگر همراه سالمند، کودک یا بیمار مزمن هستید، آنها را تنها نگذارید. در صورت مشاهده فرد بیهوش یا بد حال، از تجمع اطراف او خودداری کرده و مسیر را برای نیرو‌های امدادی باز نگه دارید.

لشگری ادامه داد: بیش از یکهزار کارشناس اورژانس در اطراف و داخل مصلی امام خمینی (ره) تهران در پایگاه‌های ۱۱۵ حضور دارند. همچنین تمام ناوگان اورژانس از جمله اتوبوس آمبولانس، آمبولانس و موتورلانس‌ها نیز در مسیر مستقر هستند.

وی گفت: برای پیشگیری از گرمازدگی، قبل از تشنه شدن و به صورت مرتب آب بنوشید، لباس نخی و گشاد بپوشید، در سایه استراحت کنید و از حضور طولانی در آفتاب خودداری کنید.

سخنگوی سازمان اورژانس کشور افزود: همراه داشتن بطری آب، دارو‌های ضروری، کارت شناسایی، شارژر یا پاوربانک، کلاه یا چتر باعث کاهش مخاطرات می‌شود.

لشگری گفت: اگر سالمند یا بیمار قلبی همراه شماست، او را از تجعات و ازدحام جمعیت دور نگه دارید، به صورت مرتب به او آب بدهید، از حضور طولانی در گرما خودداری کنید، دارو‌های روزانه را همراه داشته و استراحت‌های منظم داشته باشید.

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