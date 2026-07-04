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حضور سرزده وزیر بهداشت در مرکز هدایت عملیات بحران اورژانس استان تهران

حضور سرزده وزیر بهداشت در مرکز هدایت عملیات بحران اورژانس استان تهران
کد خبر : 1808501
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ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با حضور سرزده در مرکز هدایت عملیات بحران (EOC) اورژانس استان تهران، از نزدیک در جریان روند ارائه خدمات فوریت‌های پزشکی و آمادگی عملیاتی این مجموعه قرار گرفت.

به گزارش ایلنا،  ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با حضور سرزده در مرکز هدایت عملیات بحران (EOC) اورژانس استان تهران، از نزدیک در جریان روند ارائه خدمات فوریت‌های پزشکی و آمادگی عملیاتی این مجموعه قرار گرفت.

وزیر بهداشت در این بازدید، ضمن ارزیابی نحوه ارائه خدمات فوریت های پزشکی، آخرین اقدامات، تمهیدات و روند مدیریت عملیات امدادی را مورد بررسی قرار داد.

 

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