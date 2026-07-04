مراقب سوءاستفاده سودجویان از احساسات مردم باشید
معاون اجتماعی پلیس فتا فراجا هشدار داد: در ایام مراسم وداع مراقب ادای ارادتِ آگاهانه و سوءاستفاده سودجویان از احساسات مردم باشید.
به گزارش ایلنا، سرهنگ جواد مختاررضایی معاون اجتماعی پلیس فتا فراجا در ایام مراسم وداع، تشییع و تدفین امام عزیز شهید مراقب صفحات جعلی و درگاههای پرداخت نامعتبر باشید.
وی افزود: برخی کلاهبرداران با سوءاستفاده از احساسات مردم، اقدام به انتشار شماره حسابها و لینکهای جعلی برای جمعآوری کمکهای مالی میکنند.
به گفته معاون اجتماعی پلیس فتا فراجا: کمکهای نقدی را فقط از طریق حسابها و درگاههای رسمی و معتبر نهادهای دارای مجوز انجام دهید.
وی گفت: به لینکها و صفحات ناشناس اعتماد نکنید.