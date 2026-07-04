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مراقب سوءاستفاده سودجویان از احساسات مردم باشید

مراقب سوءاستفاده سودجویان از احساسات مردم باشید
کد خبر : 1808449
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معاون اجتماعی پلیس فتا فراجا هشدار داد: در ایام مراسم وداع مراقب ادای ارادتِ آگاهانه و سوءاستفاده سودجویان از احساسات مردم باشید.

به گزارش ایلنا، سرهنگ جواد مختاررضایی معاون اجتماعی پلیس فتا فراجا در ایام مراسم وداع، تشییع و تدفین امام عزیز شهید مراقب صفحات جعلی و درگاه‌های پرداخت نامعتبر باشید.

وی افزود: برخی کلاهبرداران با سوءاستفاده از احساسات مردم، اقدام به انتشار شماره حساب‌ها و لینک‌های جعلی برای جمع‌آوری کمک‌های مالی می‌کنند.

به گفته معاون اجتماعی پلیس فتا فراجا: کمک‌های نقدی را فقط از طریق حساب‌ها و درگاه‌های رسمی و معتبر نهاد‌های دارای مجوز انجام دهید.

وی گفت: به لینک‌ها و صفحات ناشناس اعتماد نکنید.

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